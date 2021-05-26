26 Мая 2021
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Общество
ЖКХ, отопление, коммунальные службы (2020) | Фото: mos.ru

ФАС предложила ввести эталонные тарифы на теплоснабжение

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила с инициативой о введении эталонных тарифов на теплоснабжение, сообщил замглавы ведомства Виталий Королев.

Как он пояснил "Известиям", нововведение позволит избежать повышения тарифов из-за растущих расходов на ремонт, топливо, транспорт и другие пункты, из-за которых увеличиваются расценки.

Эталоны планируют вводить постепенно: пилотные проекты в ряде регионов запустят с 1 июля 2022 года.

Эталонный подход расчета основан на определении среднего уровня расходов среди организаций, занимающихся аналогичным видом деятельности. Сейчас тарифы теплоснабжения организаций высчитывают на основе расходов компаний, которые они способны доказать. При этом здесь возможны как завышения, так и занижения трат.

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ФАС предложила ввести эталонные тарифы на теплоснабжение

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Теги: фас, эталонные тарифы на теплоснабжение, тарифы на тепло



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