Депутат Госдумы Алексей Канаев оценил профессионализм в борьбе с пожарами в тюменских лесах

Председатель экспертного совета по вопросам лесного комплекса и деревообрабатывающей промышленности, депутат Государственной Думы РФ Алексей Канаев высоко оценил эффективность мер, которые были предприняты для борьбы с лесными пожарами в Тюменской области. Об этом Накануне.RU сообщили в оперативном штабе региона.

"Все было сделано профессионально, в оптимальные сроки. Вовремя мобилизованы все силы и средства", - заявил депутат.

Канаев также отметил помощь областных властей, оказывающих всяческую поддержку пострадавшим от пожаров. По его словам, основной объем возгораний в регионе уже ликвидирован, а потому угрозы населенным пунктам нет.

Напомним, что с 11 мая в лесах Тюменской области действует режим ЧС. Посещение лесов запрещено, а с 23 мая запрет был продлен до 10 июня. Несмотря на это, за нарушение противопожарного режима в Тюменской области уже выписано штрафов на сумму в 4 млн руб., 20 материалов проверок находятся в производстве.