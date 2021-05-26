Росприроднадзор назвал возможные причины выброса нефтепродуктов в Туапсе

Специалисты ликвидировали масляные пятна в акватории Черного моря в Туапсе после разлива нефтепродуктов.

В ходе работ выставлены боновые ограждения. Сорбентом обработаны береговые полосы пляжа микрорайона Приморье. Израсходовано 1300 килограммов поглощающих материалов, сообщает Regnum.

Погибших птиц и животных в морской акватории не обнаружили. В городской администрации заявили, что проведению курортного сезона инцидент не угрожает. Напомним, в городе введен режим повышенной готовности. Следственный комитет и прокуратура начали проверки.

По предварительным данным, нефтепродукты в море попали из глубоководного выпускного канализационного коллектора, обнаружены места их выхода.

Причиной выброса нефтепродуктов в Черное море могла стать незаконная врезка либо сброс нефтепродуктов по санкционированной врезке. Об этом в соцсетях написала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Ранее местные жители обнаружили в Туапсе на диком пляже большое нефтяное пятно. Нефтяную пленку заметили также в акватории порта, на Дальнем молу.

В ГУМЧС по по Краснодарскому краю уточнили, что нефтесодержащая жидкость обнаружена в 790 метрах от берега. Местные жители жалуются на то, что в районе разлива очень тяжело дышать.