26 Мая 2021
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Политика В России
ЦИК РФ избирком выборы (2011) | Фото:ЦИК РФ

СМИ: на выборах в Госдуму электронное голосование пройдет в семи регионах

Центризбирком России 25 мая выбрал шесть регионов, где на выборах в Госдуму будет применяться дистанционное электронное голосование.

Москва получила это право вне конкурса, так как обладает своей системой онлайн-голосования. В списке появилась Ростовская область, о которой ранее ЦИК в своей заявке не сообщал. Появление данного региона в комиссии объяснили решением местных властей по итогам тестирования системы дистанционного электронного голосования.

Онлайн-голосование в Ростовской области позволит участвовать в выборах в том числе получившим российское гражданство, но не имеющим регистрации в РФ жителям ДНР и ЛНР, пишет "Коммерсант".

Напомним, Центризбирком провел 12-14 мая тренировку дистанционного электронного голосования (ДЭГ), однако уже выяснилось, что не у всех желающих получилось принять участие в эксперименте. Эксперт в беседе с Накануне.RU оценил эту тренировку как подготовку к выборам в сентябре 2021 года, когда нужно будет достичь определенного результата.

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СМИ: на выборах в Госдуму электронное голосование пройдет в семи регионах

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Теги: Госдума, электронное голосование, Центризбирком



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