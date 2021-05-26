На подмосковных предприятиях введены послабляющие меры

С 25 мая на подмосковных предприятиях введены послабляющие меры санитарно-эпидемиологического контроля.

Речь идет о тех предприятиях, где вакцинацию от COVID-19 прошли как минимум 60% работников, говорится на сайте правительства Подмосковья. Соответствующее постановление подписал губернатор области Андрей Воробьев.

У привитых должны быть сертификаты о пройденной вакцинации. Год назад власти Подмосковья обязали проверять предприятия с численностью более 100 сотрудников на наличие инфекции каждые две недели. В настоящее время в отношении этих мер выведены послабления.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко дал поручение составить списки граждан из "групп риска", с которыми индивидуально будет проводиться работа по их привлечению к вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.