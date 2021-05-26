В Челябинской области проводится проверка после схода двух вагонов

В Челябинской области по факту схода с рельсов вагонов грузового поезда проводится процессуальная проверка.

Как сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СКР, 25 мая в 18:15 минут на 1984 км станции Сыростан при производстве маневровых работ произошел сход двух порожних вагонов, в составе грузового поезда.

В настоящее время устанавливаются причины происшествия. В результате схода вагонов никто не пострадал.

Напомним, в апреле было возбуждено административное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта после схода двух грузовых вагона.