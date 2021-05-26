Правительство внесло в Госдуму законопроект об обязательной вакцинации учителей и врачей

Кабмин России внес в Госдуму проект закона о внесении вакцинации от COVID-19 в Национальный календарь профилактических прививок.

Как ожидается, вакцинация станет обязательной для представителей социально значимых профессий, среди которых учителя и врачи, пишет "Коммерсант".

Ранее сообщалось, что в Якутии вводят обязательную вакцинацию населения от коронавируса. Постановление подписал главный санитарный врач региона.