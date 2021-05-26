В Якутии отказались от обязательной вакцинации в пользу массовой

Якутия не будет проводить обязательную вакцинацию местных жителей против COVID-19.

Как заявил пресс-секретарь главы республики Афанасий Ноев, от прививки можно будет отказаться, так как "у нас же вакцинация добровольная". "Речь идет о том, чтобы организовать массовую вакцинацию", - сказал он, подчеркнув, что людей никто не обязывает.

Работник может отказаться от вакцинации по личным соображениям, при этом наказывать его за это не будут, отметил Ноев Telegram-каналу "Подъем".

Ранее сообщалось, что в Якутии вводят обязательную вакцинацию населения от коронавируса. Постановление подписал главный санитарный врач региона.