Макрон признал неэффективность антироссийских санкций

Французский президент Эмманюэль Макрон сообщил, что в долгосрочной перспективе политика санкций в отношении Москвы неэффективна.

По словам главы государства, ЕС готовит новый доклад по поводу отношений с Россией. Лидер Франции считает, что невозможно не реагировать на "постоянные провокации со стороны России", однако стратегия санкций зашла в тупик.

Отмечается, что эксперты Евросоюза займутся разработкой других вариантов влияния, пишет "Коммерсант".

Ранее стало известно о "существенном росте" неприятия западной политики со стороны россиян.

Как заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, необходимо остерегаться того, чтобы это не переросло в ненависть".

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