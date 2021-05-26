Макрон признал неэффективность антироссийских санкций
Французский президент Эмманюэль Макрон сообщил, что в долгосрочной перспективе политика санкций в отношении Москвы неэффективна.
По словам главы государства, ЕС готовит новый доклад по поводу отношений с Россией. Лидер Франции считает, что невозможно не реагировать на "постоянные провокации со стороны России", однако стратегия санкций зашла в тупик.
Отмечается, что эксперты Евросоюза займутся разработкой других вариантов влияния, пишет "Коммерсант".
Ранее стало известно о "существенном росте" неприятия западной политики со стороны россиян.
Как заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, необходимо остерегаться того, чтобы это не переросло в ненависть".
Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.