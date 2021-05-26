26 мая состоится полное затмение Луны

26 мая состоится полное затмение Луны, во время которого диск спутника Земли будет светиться голубым.

Кайма появится от проходящего сквозь озоновый слой атмосферы солнечного света. Это будет диссонировать с красным цветом самой Луны. В России понаблюдать за полным затмением смогут только жители Дальнего Востока. Пик затмения придется на 14:19 по мск, поэтому в европейской части страны его видно не будет.

Кроме того, 26 мая у россиян появится возможность увидеть суперлуние и новолуние, сообщает РИА "Новости".