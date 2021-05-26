Росстат отчитался о снижении безработицы в апреле

Уровень безработицы в России в апреле текущего года составил 5,2%, это на 0,2 п.п. меньше, чем месяцем ранее и на 0,6 п.п. меньше прошлогоднего апреля.

Как сообщили Накануне.RU в Росстате, численность трудоспособного населения в стране оценивается в 75,1 млн человек, из них 3 млн 898 тыс. - безработные.

Уровень безработицы среди сельских жителей составляет 7,5%, что превышает уровень безработицы среди городских жителей — 4,5%. Уровень безработицы у мужчин и женщин одинаков и составляет 5,2%.

В России могут возродить Фонд занятости – структуру, которая существовала с 1991 по 2001 гг. Из этого фонда, в который работодатели отчисляли 1-2% фонда оплаты труда, начислялись пособия для безработных. Позже фонд ликвидировали и пособия стали перечислять напрямую из бюджета.

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