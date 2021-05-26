В автоаварии под Новосибирском один человек погиб и семь пострадали

Крупная автоавария случилась под Новосибирском.

Там столкнулись две легковушки. В результате происшествия один человек погиб и еще семь пострадали. ДТП произошло в Колыванском районе области. Вечером 25 мая водитель ВАЗ-2106 с четырьмя пассажирами выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Corona Premio.

В результате аварии погибла женщина-пассажир иномарки. Еще семь человек, среди которых двое подростков, получили травмы.

На днях в Екатеринбурге произошло массовое ДТП – вблизи перекрёстка 8 марта – Радищева столкнулись несколько машин.

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