Экотропа, сады предпринимателей и топиарные технологии. Нижневартовск будет озеленяться инновационно.

Нижневартовск активно прихорашивается этой весной. Всего в 2021 году на территории города предполагается высадить 12 831 саженцев деревьев и кустарников. Из них 6 042 саженцев будет посажено весной, 6 789 - осенью 2021 года.

"Город Нижневартовск один из немногих муниципальных образований, разработавших и утвердивших Генеральную схему озеленения - документ, определяющий основные направления развития городской системы озеленения. Следуя Генеральной схеме озеленения, мы успешно используем в озеленении Нижневартовска рекомендованный основной ассортимент растений, таких как ель сибирская, лиственница, рябина, акация, черемуха, так и экспериментальный для наших климатических условий – сирень, дерен, различные виды спиреи.", - рассказал Накануне.RU заместитель главы города Николай Лукаш.

Для массовых посадок на улично-дорожной сети (рябина, калина, черемуха, спирея, сосна, ель, пихта) заготовка посадочного материала осуществляется силами МБУ «Управление лесопаркового хозяйства города Нижневартовска». Посадочный материал для озеленения скверов, а также центральных улиц города будет приобретаться в специализированных питомниках в рамках муниципальных контрактов.

"Этой весной на территории Сквера Спортивной славы уже состоялась посадка деревьев и кустарников в рамках Всероссийский экологического субботника «Зеленая Весна»; на 25 мая в районе МБОУ «Лицей №1» им. А.С. Пушкина запланировано мероприятие по озеленению ул. Романтиков, приуроченное к Всероссийской акции «Сады памяти», 29 мая на территории сквера Космонавтов проведем акцию «Всероссийский день посадки леса», будут высажены именные деревья в честь советских космонавтов Юрия Гагарина и Георгия Берегового», - рассказывает Олег Попенко, начальник управления по природопользованию и экологии администрации Нижневартовска.

Особое внимание в этом сезоне в столице Самотлора намерены уделить озеленению новых микрорайонов. Весной - это улица Ленина и участок улицы Мира (от ХантыМансийской до Героев Самотлора), осенью - улица Героев Самотлора, а также участок улицы Ленина (от Ханты-Мансийской до Героев Самотлора). Центром внимания в плане озеленения станет одна из центральных городских улиц – улица Ленина.

Еще одной "изюминкой" в этом году в столице Самотлора будет высадка новых для города растений и деревьев - яблони Недзведского, вишни войлочной, можжевельника казацкого. Кстати, в 2020 году впервые были посажены черемуха поздняя и калина гордовина. Результаты оказались хорошими.

В мэрии Нижневартовска вообще внимательно следят за современными тенденциями в ландшафтном дизайне. "Следим и за новыми тенденциями в сфере ландшафтного озеленения. Новшествами в озеленении города станут - использование набирающих популярность архитектурных древесных форм из плетеной ивы, а также активное применение топиарных технологий для придания оригинальных форм существующим посадкам, что в свою очередь позволит достигать уникальных визуальных эффектов при создании ландшафтных композиций", - считает Николай Лукаш.

Но, кроме все-таки уже ставшего привычным горожанам озеленения городских территорий, в Нижневартовске решились на масштабный проект, который сможет дать абсолютно новые возможности жителям - великолепную зону для простых прогулок, развлекательную рекреацию для детей, место тренировок и просто великолепный парк.

Речь об уникальном для для региона рекреационном объекте - "Экотропа". Инициатором проекта выступило управление по природопользовани экологии администрации города. В течение 3 лет планируется воплотить этот проект в жизнь. Жители уже знают о проекте, в Арт-резиденции «Ядро» прошла наглядная презентация.

"На участке площадью 30 га в окружении хвойных деревьев и папоротников появится прогулочная зона, спортивная трасса для лыжников и велосипедистов, самый большой в регионе веревочный парк и ещё масса интересного. Такой объект будет полезен всем – профессиональным спортсменам, ученым и тем, кто хочет просто отдохнуть в лесу," - уверен Николай Лукаш.

«Это самый масштабный экологический проект за всю историю города. Экотропа может стать одним из главных мест отдыха вартовчан. Сейчас есть концепция и общее направление, которое будет дополнено идеями предпринимателей, спортсменов, ученых», - отмечает заместитель главы города Николай Лукаш.

Интерес к проекту "Экотропа" в городе уже значительный. И, если кому-то из вартовчан просто важно получить новую площадку для разнообразного и полноценного отдыха на природе, то для малого бизнеса Нижневартовска - это новые возможности проявить деловую активность.

«Очень приятно, что администрация города предоставляет возможность для развития бизнеса в Нижневартовске. На этой территории можно открывать прокат оборудования, рестораны, салоны красоты. Есть понимание, что уже нужно подготовить свои предложения, потому что через три года все места будут заняты», - рассказала предприниматель Гуля Маткова.

Кстати, предприниматели воспринимают свой город не только как площадку для развития бизнеса, они самым активным образом участвуют и в озеленении городских территорий. Формы участия разные: от непосредственного трудового участия в общегородских мероприятиях до создания объектов озеленения за счет собственных средств, как это было в рамках проекта «Сады предпринимателей».

"Постоянными участниками мероприятий по озеленению являются как достаточно крупные предприятия АО «Сибур», ООО «РН-снабжение», АО «Горэлектросеть», так и сравнительно небольшие предприятия. Уже несколько лет мы активно сотрудничаем с НКО «Нижневартовский благотворительный фонд «Твори Добро». Благодаря этому сотрудничеству появился Калиновый сад в 18 квартале, Сиреневая аллея в районе оз. Комсомольского, в рамках инициативного бюджетирования реализован проект «Модернизация элементов ландшафтной планировки улично-дорожной сети Восточного планировочного района", - отмечает Олег Попенко, начальник управления по природопользованию и экологии администрации города.

Еще одним направлением пополнения зеленых насаждений в городе станет комплексная работа по озеленению общественных пространств, в том числе, построенных или реконструированных в 2020 году. Объектами озеленения в этом году станут: Сквер Космонавтов, Сквер Спортивной славы, Сквер Матери, Школьная аллея в 1 микрорайоне. Осенью - Сквер Героев Самотлора и бульвар Рябиновый.

Особенностью кампании по озеленению 2021 года, как подчеркивают в мэрии Нижневартовска, станет пристальное внимание, которое уделят уходу и содержанию уже высаженных зеленых насаждений. В течение сезона будет реализован полный комплекс уходных работ (формовочная и санитарная обрезка, регулярный полив и прополка, в первой половине лета - подкормки комплексными удобрениями и растворами гуматов, защита от болезней и вредителей). Уже начаты работы по подкормке растений комплексными удобрениями и растворами гуматов.

В течение сезона специалистами МБУ «УЛПХ» будут проводиться регулярные осмотры озелененных территорий в целях обеспечения постоянного контроля за состоянием посадок.

Вартовчане также проявляют заботу о родном городе, участвуя в экологических мероприятиях. Весной уже состоялся экологический субботник «Зеленая весна», предстоят общегородские мероприятия, приуроченные к Всероссийской акции "Сад Памяти", акции "Всероссийский день посадки леса". Осенью 2021 года планируется провести мероприятия Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия», озеленение дворовой территории доходного дома для работников здравоохранения в рамках проекта "Сады предпринимателей", озеленение проектируемого объекта "Сквер железнодорожников в 10 микрорайоне города Нижневартовска", а также ставшую уже традиционной акцию "Семейное дерево".