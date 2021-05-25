25 Мая 2021
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Происшествия В России В бывшем СССР
Светлана Тихановская (2020) | Фото: YouTube

Российская полиция больше не разыскивает белорусскую оппозиционерку Тихановскую

Оппозиционного белорусского политика и бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской больше нет в базе данных разыскиваемых российским МВД лиц, следует из данных сайта ведомства.

Ранее Тихановская значилась в России в межгосударственном розыске "на основании статьи УК". В розыск она была объявлена Белоруссией по статье о призывах к свержению конституционного строя и действиям, направленным на вред нацбезопасности (статья 361 часть 3).

"По вашему запросу нет информации", - говорится в ответе системы при попытке найти Тихановскую в базе разыскиваемых лиц, хотя ранее по запросу система выдавала сообщение о том, что российские правоохранители Тихановскую "ищут", передает РИА Новости.

Ранее Литва отказалась выдать Белоруссии Светлану Тихановскую. "Белорусскому режиму мы можем сказать: скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования", — заявил глава литовского МИДа Габриэлюс Ландсбергис.

По словам министра, все преследуемые режимами демократические силы найдут надежное убежище в Литве и будут в стране как за каменной стеной.

Ранее сообщалось, что Белоруссия инициирует экстрадицию экс-кандидата в президенты. 5 марта Генпрокуратура республики направила своим литовским коллегам запрос о выдаче Тихановской.

Напомним, она объявлена в межгосударственный розыск за призывы к насильственному свержению конституционного строя. В декабре Генпрокуратура Белоруссии завела уголовное дело против Тихановской по факту создания экстремистского формирования и заговора с целью захвата власти.

Тихановская была объявлена в межгосударственный розыск в России. В МВД РФ при этом заявили, что уголовных дел против нее не возбуждалось, а в списке разыскиваемых лиц она находится в соответствии с договорами о помощи между Москвой и Минском.

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Российская полиция больше не разыскивает белорусскую оппозиционерку Тихановскую

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Теги: светдана тихановская, розыск



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