Сапега призналась, что она публикует личные данные белорусских силовиков

Арестованная в Минске россиянка София Сапега призналась, что она - редактор Тelegram-канала, который публикует личные данные белорусских силовиков. Видеозапись признания публикуют Telegram-каналы.

Сапега находится в СИЗО КГБ Белоруссии, срок ее содержания под стражей продлен на два месяца. Адвокат россиянки Александр Филанович сообщил агентству Sputnik Беларусь, что не может сказать, по какой статье задержали девушку, так как с него взяли подписку о неразглашении.

Напомним, в Минске задержан главред NEXTA Роман Протасевич. Вместе с Сапегой он летел рейсом Афины - Вильнюс, когда самолет пролетал над Белоруссией, поступил сигнал о его минировании. Как сообщает Telegram-канал "Пул Первого", операцией руководил лично Александр Лукашенко. Команду принять в Минске самолет авиакомпании Ryanair дал лично он.

Также сообщается, что по поручению Александра Лукашенко для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель.

После посадки Протасевича задержали, в Белоруссии ему грозит смертная казнь.

Проект NEXTA (каналы NEXTA и NEXTA-Live) освещает протесты в Белоруссии и активно координирует протестное движение. Недавно суд Центрального района Минска признал telegram-канал NEXTA-Live экстремистским.