25 Мая 2021
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Общество Москва
евгений пригожин, коллаж, лп, суд (2021) | Фото: Накануне

Бизнесмен Пригожин выиграл дело против Милова в Черемушкинском суде

Сегодня, 25 мая в Черемушкинском суде рассмотрели иск предпринимателя Евгения Пригожина к Владимиру Милову. В судебном споре выиграл петербургский бизнесмен.

Основанием для иска послужила деятельность Милова в интернете. Он распространял оскорбительную информацию о предпринимателе с целью опорочить его репутацию. Пригожин подал в суд на основании статьи 152 ГК РФ о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Суд ознакомился со всеми материалами дела и удовлетворил требования истца.

«Признать распространённые сведения недостоверными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца; обязать Милова удалить оспариваемые сведения из Сети и опубликовать опровержение; взыскать с ответчика в пользу Евегния Викторовича компенсацию причинённого морального вреда в сумме 50 000 рублей, а также расходы по госпошлине», - передаёт пресс-служба компании «Конкорд».

Напомним, что ранее Люблинский районный суд Москвы рассмотрел схожий иск предпринимателя к Милову. Тогда ответчика обязали выплатить штраф в размере 350 тысяч рублей.

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Бизнесмен Пригожин выиграл дело против Милова в Черемушкинском суде

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Теги: евгений пригожин, владимир милов, конкорд, черемушкинский суд



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