25 Мая 2021
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Общество Тюменская область
(2021) | Фото: admtyumen.ru

74% тюменских трасс ремонтируются в рамках нацпроекта с использованием новейших и наилучших технологий

В этом году около 74% тюменских трасс и магистралей, которые приводятся к нормативу по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", будут построены и отремонтированы с использованием новейших и наилучших технологий. В их числе — методика объемного проектирования асфальтобетонных смесей, устройство тонких слоев износа, использование геосинтетических материалов, применение щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Сейчас в Тюменской области ремонтируют 11 объектов регионального значения. В частности на ремонтных работах обхода г. Тюмени с 27 по 35 км и дороги Тюмень — Криводаново применяется щебеночно-мастичный асфальтобетон. Всего в Тюменской области за дорожный сезон 2021 года по нацпроекту будет отремонтировано 123 объекта общей протяжённостью 149,14 км.

Напомним, повышение качества дорожных работ — один из приоритетов национального проекта "Безопасные качественные дороги". С этой целью утвержден и функционирует реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, в котором уже содержится 789 наименований материалов, около 250 конструкций и 360 технологий.

В 84 субъектах Российской Федерации в нормативное состояние приведут более 5,3 тыс. объектов общей протяженностью 15,5 тыс. км.

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74% тюменских трасс ремонтируются в рамках нацпроекта с использованием новейших и наилучших технологий

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