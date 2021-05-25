Суд отменил взыскание с ООО "РН-Юганскнефтегаз" 243 миллионов за загрязнение лесов

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в Тюмени отменил взыскание с ООО "РН-Юганскнефтегаз" (дочернее предприятие "Роснефти") 243 млн руб. штрафа за загрязнение лесов в Ханты-Мансийском автономном округе. Дело отправлено на пересмотр в Арбитражный суд ХМАО.

Иск к ООО "РН-Юганскнефтегаз" в апреле прошлого года подала Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Югры. Поводом стало загрязнение участка лесного фонда площадью 82 тыс. кв. м в результате прорыва нефтепровода. Из-за частых переносов дело было рассмотрено лишь в октябре. Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме, взыскав с компании 243 млн руб. штрафа, а также 200 тыс. руб. госпошлины в доход федерального бюджета, передает Коммерсантъ.

Ранее сообщалось, что в ХМАО-Югре зафиксировано почти 2,7 тыс. га земель, загрязненных нефтепродуктами. Как следует из отчета службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды округа (Природнадзор), сумма ущерба, причиненного нефтяными компаниями и взысканного в 2019 году, превышает 1 млрд руб. Основными загрязнителями, на чью долю приходится более 90% всех разливов, являются дочерние предприятия ПАО "Роснефть": ООО "РН-Юганскнефтегаз" и АО "Самотлорнефтегаз".