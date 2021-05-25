В апреле по сравнению с мартом промпроизводство снизилось на 4,5%

В апреле по сравнению с мартом промпроизводство снизилось на 4,5%, сообщает Росстат. При этом, в годовом выражении объем промышленного производства в РФ в апреле 2021 года вырос на 7,2%. За январь - апрель показатель вырос на 1,1%, следует из данных Росстата.

Отметим, что в январе производство сократилось на 2,5%, в феврале на 1,4%, в марте был замечен рост производства на 1,1%, позже Росстат пересмотрел данные по росту промпроизводства в марте 2021 года - с 1,1% до 2,3%.

В апреле производство в секторе добычи полезных ископаемых снизилось на 1,8% в годовом выражении и на 1,4% в месячном выражении. Выпуск в обрабатывающей промышленности вырос на 14,2% в годовом выражении и снизился на 4,6% по сравнению с мартом. Кроме того, производство в тепло- и газоснабжении выросло на 6,2% в годовом выражении и сократилось на 17,3% к предыдущему месяцу, в отрасли водоснабжения, водоотведения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений рост составил 25,9% год к году, по сравнению с мартом - на 6,2%, передает ТАСС.

В январе - апреле добыча полезных ископаемых сократилась на 5,7% в годовом выражении, производство в обрабатывающих отраслях выросло на 4,5%, в секторе тепло- и газоснабжения рост составил 8,8%. В отрасли водоснабжения, водоотведения, утилизации отходов и ликвидации загрязнений производство за отчетный период выросло на 16,7%.