25 Мая 2021
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В Минске "приземлили" самолет с главредом NEXTA

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Политика За рубежом
коллаж Александр Лукашенко, евросоюз (2013) | Фото:

Евросоюз требует расследовать инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии

На саммите ЕС обсудили инцидент с принудительной посадкой самолета Ryanair в Белоруссии для задержания экс-главреда оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Об этом по итогам саммита заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, в отношении Белоруссии будут введены новые санкции, кроме того, Европа требует независимого расследования.

"Мы решили расширить индивидуальные и экономические санкции и запретить доступ белорусской компании ("Белавиа") в европейские аэропорты, а также запретить авиакомпаниям ЕС пролет над белорусской территорией", - сказал Макрон. Президент Франции потребовал немедленного освобождения Романа Протасевича и его девушки, россиянки Софии Сапеги, задержанной вместе с ним, отмечает Коммерсант.

Напомним, в Минске задержан главред NEXTA Роман Протасевич. Он летел рейсом Афины - Вильнюс, когда самолет пролетал над Белоруссией, поступил сигнал о его минировании. Как сообщает Telegram-канал "Пул Первого", операцией руководил лично Александр Лукашенко. Команду принять в Минске самолет авиакомпании Ryanair дал лично он.

Также сообщается, что по поручению Александра Лукашенко для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель. 

После посадки Протасевича задержали, в Белоруссии ему грозит смертная казнь.

Проект NEXTA (каналы NEXTA и NEXTA-Live) освещает протесты в Белоруссии и активно координирует протестное движение. Недавно суд Центрального района Минска признал telegram-канал NEXTA-Live экстремистским.

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Евросоюз требует расследовать инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии

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Теги: белоруссия, Ryanair, санкции, евросоюз



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