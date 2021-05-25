Моор: Тюменский нефтегазовый форум стал авторитетной международной площадкой

Количество участников Тюменского нефтегазового форума и его значимость для отрасли растут с каждым годом. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, открывая заседание организационного комитета ТНФ-2021.

"В 2020 году, несмотря на все ограничения, вводившиеся в регионе, стране и во всем мире для предупреждения распространения COVID-19, форум собрал около десяти тысяч участников. Это почти в три раза больше, чем в 2019 году", – напомнил губернатор. При этом подавляющее большинство среди спикеров, экспертов и участников форума составили представители других регионов России и иностранных государств.

Сегодня форум входит в тройку крупнейших отраслевых деловых мероприятий в России. С каждым годом в его повестке все более важное место занимают такие актуальные для нашей страны и всего мира темы, как возобновляемые источники энергии, регулирование углеродных выбросов, новые природосберегающие технологии, отметил Александр Моор.

В программе ТНФ-2021 рассмотрят вопросы взаимодействия между нефтегазовой отраслью и оборонно-промышленным комплексом, рассказал заместитель губернатора Андрей Пантелеев. В текущем году планируется размещение объединенной экспозиции оборонно-промышленных предприятий на выставке, сопровождающей форум. Кстати, площадь выставочного павильона в этом году увеличится на 30%, поскольку количество участников значительно вырастет.

"По традиции пройдут технологические дни, в рамках которых компании-участники смогут представить свои технологии и продукты лидерам нефтегазовой отрасли. Этот формат делового общения давно доказал свою эффективность", – отметил Андрей Пантелеев.

В заседании оргкомитета в онлайн-режиме приняли участие представители посольства республики Казахстан, Франко-Российской Торгово-промышленной палаты, Минэнерго и Минпромторга России, центра энергетики Московской̆ школы управления "Сколково", крупных нефтегазовых и машиностроительных компаний, финансовых структур. Они проявили к ТНФ-2021 серьезный практический интерес и внесли конкретные предложения в программу форума.

"Наша общая задача – сделать Тюменский нефтегазовый форум еще интереснее и продуктивнее", – подчеркнул Александр Моор.