Моор: Тюменский нефтегазовый форум стал авторитетной международной площадкой

25 Мая 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Минске "приземлили" самолет с главредом NEXTA

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Тюменская область
Александр Моор, прямой эфир (2021) | Фото: pressmia.ru

Моор: Тюменский нефтегазовый форум стал авторитетной международной площадкой

Количество участников Тюменского нефтегазового форума и его значимость для отрасли растут с каждым годом. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, открывая заседание организационного комитета ТНФ-2021.

"В 2020 году, несмотря на все ограничения, вводившиеся в регионе, стране и во всем мире для предупреждения распространения COVID-19, форум собрал около десяти тысяч участников. Это почти в три раза больше, чем в 2019 году", – напомнил губернатор. При этом подавляющее большинство среди спикеров, экспертов и участников форума составили представители других регионов России и иностранных государств.

Сегодня форум входит в тройку крупнейших отраслевых деловых мероприятий в России. С каждым годом в его повестке все более важное место занимают такие актуальные для нашей страны и всего мира темы, как возобновляемые источники энергии, регулирование углеродных выбросов, новые природосберегающие технологии, отметил Александр Моор.

В программе ТНФ-2021 рассмотрят вопросы взаимодействия между нефтегазовой отраслью и оборонно-промышленным комплексом, рассказал заместитель губернатора Андрей Пантелеев. В текущем году планируется размещение объединенной экспозиции оборонно-промышленных предприятий на выставке, сопровождающей форум. Кстати, площадь выставочного павильона в этом году увеличится на 30%, поскольку количество участников значительно вырастет.

"По традиции пройдут технологические дни, в рамках которых компании-участники смогут представить свои технологии и продукты лидерам нефтегазовой отрасли. Этот формат делового общения давно доказал свою эффективность", – отметил Андрей Пантелеев.

В заседании оргкомитета в онлайн-режиме приняли участие представители посольства республики Казахстан, Франко-Российской Торгово-промышленной палаты, Минэнерго и Минпромторга России, центра энергетики Московской̆ школы управления "Сколково", крупных нефтегазовых и машиностроительных компаний, финансовых структур. Они проявили к ТНФ-2021 серьезный практический интерес и внесли конкретные предложения в программу форума.

"Наша общая задача – сделать Тюменский нефтегазовый форум еще интереснее и продуктивнее", – подчеркнул Александр Моор.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Моор: Тюменский нефтегазовый форум стал авторитетной международной площадкой

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: александр моор, Тюменский нефтегазовый форум



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети