Профессор УрГЭУ отмечает, что "расчеты QR-кодом большой популярностью не пользуются"

Накануне в центральных СМИ страны прошла информация, что в следующем году банки запустят новую технологию по снятию и переводу денег с помощью QR-кода не владельцем карты, а тем, кому они предназначаются.

Очередную технологическую новинку уже воспринимают по-разному. Россияне немало пострадали и продолжают страдать от самых разных мошенников, опустошающих счета и карточки. Поэтому настороженность рядового пользователя вполне очевидна. Нововведение мы попросили прокомментировать директора Института финансов и права, профессора Уральского государственного экономического университета Максима Марамыгина.

«Это очередной шаг к уходу от наличных денег, – пояснил эксперт. – Если раньше, допустим, мы должны были ребенку в школу дать с собой наличные деньги, то сейчас будет достаточно переслать QR-код на мобильный телефон, с помощью которого ребенок сможет провести какую-то операцию».

Он также отметил, что расчеты через QR-код существуют и коммерчески используются уже два года. «Внедрение расчета для физических лиц необязательно повлечет за собой комиссию, – считает эксперт. – Давайте проведем аналогию с расчетом через «быстрые платежи», в которых на сумму до 100 тысяч рублей в месяц комиссия не взимается. Комиссии возникают на сумму свыше 100 тысяч. Но если суммы небольшие, а мы говорим о каких-то бытовых операциях, то суммы явно будут меньше 100 тысяч, следовательно, вполне возможно, что на них не будет начисляться комиссия, которая существует по аналогии с системой «быстрых платежей»».

При этом эксперт подчеркивает, что отказ от наличных денег и полный переход к безналичным платежам, является стратегической задачей для очень многих банков мира. Рассматриваемая технология вполне вписывается в эту стратегию ухода от наличных..

Однако эксперт говорит, что на данном этапе говорить более подробно на эту тему рано, поскольку проект не запущен. Непонятно, как будет решаться вопрос безопасности, так как любое техническое нововведение влечет за собой риски. Необходимо противодействовать злоумышленникам, желающим генерировать QR-код без ведома владельца карты. Существуют и другие опасения, например, станет ли эта услуга широко востребованной. «Жизнь показывает, что расчеты QR-кодом большой популярностью не пользуются, даже несмотря на то, что они гораздо дешевле».