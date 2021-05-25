Вы против, но памятник будет! В Челябинске в сквере на Алом поле увековечат Александра II

Сегодня стало известно о решении депутатов городской думы Челябинска установить в сквере на Алом поле памятник Александру II, царю-освободителю крестьян в 1861 году.

Ранее, как мы рассказывали, на публичных слушаниях, прошедших в Челябинске, большая часть участников высказалась против этого проекта.

По итогам слушаний решено было провести опрос горожан на сайте мэрии, итогов никто пока не видел, сейчас туманно власти ссылаются на какое-то "социологическое исследование". Лучшей иллюстрацией всего происходящего служит тот факт, что никакого комментария по поводу мотивов установки ни на сайте гордумы Челябинска, ни, допустим, от главы города до сих пор не было и нет.

Тем не менее в аппарате городской думы подтверждают, что такое решение было принято 25 мая, при этом большинством депутатов.