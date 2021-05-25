Завод Tesla предложили построить в Тюменской области

Депутат ЛДПР Глеб Трубин написал письмо Илону Маску, в котором предложил построить в Тюмени завод Tesla, сообщает РБК-Тюмень. В письме политик изложил свои доводы, почему считает Тюменскую область идеальным местом для строительства завода и сейчас ждет ответ от гендиректора американской компании.

Также Трубин предлагает ввести региональные льготы для владельцев электромобилей. Свои идеи народный избранник намерен озвучить на заседании областной думы.

О том, что Россия рассматривается в качестве возможного места размещения завода электромобилей, Маск заявил 21 мая, отвечая на вопросы участников марафона "Новое знание" в режиме видеосвязи. Он отметил, что это будет "потрясающе". После этого Минпромторг РФ пригласил главу SpaceX и Tesla Илона Маска в Россию для того чтобы обсудить строительство завода Tesla.

Tesla была основана Маском в 2003 году. Сначала компания специализировалась на производстве электромобилей, но позже стала заниматься также созданием энергонакопительных систем.