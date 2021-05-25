Google оштрафовали на 4 миллиона рублей за отказ удалять запрещенный контент

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google по двум протоколам на 4 миллиона рублей за неудаление противоправной информации.

Третий протокол находится на рассмотрении, передает "Интерфакс".

Кроме того, как ожидается, суд рассмотрит восемь протоколов в отношении Facebook, которой грозят штрафы на общую сумму до 32 млн рублей.

Накануне Роскомнадзор пригрозил замедлить трафик сервисов Google в России, так как компания не удаляет из поисковой выдачи от 20% до 30% ссылок на запрещенный контент.

Предупреждение появилось после того, как Google впервые в своей практике подала иск к Роскомнадзору. Юристы считают, что изменения стратегии связаны с усилением давления властей на сервисы компании.