В Екатеринбурге стало сложнее сдать на права. Курсанты винят новые правила, ГИБДД - курсантов

После утверждения МВД России новых правил сдачи на водительские права в Екатеринбурге снизилось число тех, кто сдает экзамен с первого раза. В ГИБДД считают, что причина кроется в самих курсантах и автошколах, которые их готовят.

Напомним, с 1 апреля экзамен по вождению для получения водительского удостоверения должен проходить только в городе. Все маневры кандидат в водители должен продемонстрировать в условиях реального дорожного движения. Также изменился перечень ошибок на экзамене: их поделили на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам, а грубые ошибки, сразу прекращающие экзамен, вынесли в отдельной блок.

Помимо этого, в новом регламенте появилась возможность присутствия наблюдателей в автомобиле во время экзамена. Предполагается, что все эти нововведения позволят повысить прозрачность и разрешить спорные ситуации при сдаче на права.

Как рассказали Накануне.RU курсанты автошкол Екатеринбурга, теперь сдать с первого раза стало крайне сложно. По их словам, такая ситуация наблюдается по всему городу, а причиной стали именно новые правила.

В ГИБДД привели официальную статистику за прошлый и этот год. Так, в апреле 2020 года в уральской столице было проведено более 4 тысяч экзаменов. Чуть больше 2 тысяч сдавали теорию и 2 тысячи 600 - практику. Тогда теоретический экзамен с первого раза сдали 70% курсантов, практический - 46%.

В этом году, уже после вступления нововведений в силу, в Екатеринбурге состоялось более 4,5 тысяч экзаменов. Почти 2 тысячи 400 были теоретическими и чуть больше 2 тысяч 100 - практическими. В итоге теорию с первой попытки сдали 65%, а практику - 29%.

"Сейчас очень много курсантов приходят сдавать экзамены совершенно неподготовленными. В теоретическом экзамене ничего не поменялось, но даже его они не могут сдать с первого раза. У сотрудников не стоит цели кого-то "завалить". К тому же теоретический экзамен проводит компьютер, который выставляет вопросы, а курсант на них отвечает. Сотрудники отмечают, что они приходят неподготовленные. И автошколы, видимо, не прилагают достаточно усилий для их подготовки", - прокомментировали Накануне.RU в отделении пропаганды ГИБДД Свердловской области.

В ведомстве отмечают, что изменения в практической части также повлияли на снижение процента сдачи с первого раза.

"Многие начинали учиться еще по старым требованиям, а сейчас сдают экзамены по новым. Но со временем это изменится и вернется к прежним показателям", - выразили уверенность в Госавтоинспекции.