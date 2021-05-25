25 Мая 2021
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Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский делает селфи. (2021) | Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Зеленский хочет принять закон о "национальном сопротивлении" России и увеличить численность ВСУ

Украинский президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект об увеличении максимальной численности ВСУ на 11 тыс. человек. Причем законопроект внесен как неотложный.
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Согласно действующему законодательству, численность ВСУ не может быть больше 250 тыс. человек. Однако Зеленский требует увеличить их для создания сил территориальной обороны и развития сил спецопераций "в интересах формирования движения сопротивления". Последнему посвящен другой внесенный законопроект - "Об основах национального сопротивления".

Движение сопротивления относится к случаю оккупации. Однако, согласно тексту проекта, оно включает комплекс мероприятий в мирное время и в "особый период" с целью максимально широкого привлечения граждан республики к действиям, направленным на "обеспечение военной безопасности, суверенитета и территориальной целостности государства, сдерживания и отпора агрессии и принесения противнику неприемлемых потерь, учитывая которые он будет вынужден прекратить агрессию против Украины". То есть выходит, что "национальное сопротивление" означает что-то вроде милитаризации жизни и сознания украинцев, направленную против России. На это указывает "подготовка граждан к действиям по национальному сопротивлению".

Проект предполагает пропаганду национализма ("патриотического сознания") и готовности воевать с Россией ("отпор агрессии").

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Зеленский хочет принять закон о "национальном сопротивлении" России и увеличить численность ВСУ

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, ВСУ



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