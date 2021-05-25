Зеленский хочет принять закон о "национальном сопротивлении" России и увеличить численность ВСУ

Украинский президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект об увеличении максимальной численности ВСУ на 11 тыс. человек. Причем законопроект внесен как неотложный.

Согласно действующему законодательству, численность ВСУ не может быть больше 250 тыс. человек. Однако Зеленский требует увеличить их для создания сил территориальной обороны и развития сил спецопераций "в интересах формирования движения сопротивления". Последнему посвящен другой внесенный законопроект - "Об основах национального сопротивления".

Движение сопротивления относится к случаю оккупации. Однако, согласно тексту проекта, оно включает комплекс мероприятий в мирное время и в "особый период" с целью максимально широкого привлечения граждан республики к действиям, направленным на "обеспечение военной безопасности, суверенитета и территориальной целостности государства, сдерживания и отпора агрессии и принесения противнику неприемлемых потерь, учитывая которые он будет вынужден прекратить агрессию против Украины". То есть выходит, что "национальное сопротивление" означает что-то вроде милитаризации жизни и сознания украинцев, направленную против России. На это указывает "подготовка граждан к действиям по национальному сопротивлению".

Проект предполагает пропаганду национализма ("патриотического сознания") и готовности воевать с Россией ("отпор агрессии").