25 Мая 2021
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Boeing-737 Боинг самолет Кольцово Белавиа авиакомпания (2010) | Фото: Накануне.RU

В авиакомпании "БелАвиа" проведут сокращения из-за авиабойкота

В белорусской государственной авиакомпании "БелАвиа" проведут сокращения штата работников.

Документ, подписанный генеральным директором "Белавиа", появился в телеграм-каналах. Отмечается, что меры принимаются в связи с введенными странами ЕС ограничениями на выполнение полетов.

Заместителей гендиректора обязали подготовить предложения по сокращению численности штата работников. Также сотрудников предложено отправить в отпуск без сохранения или с частичным сохранением заработной платы.

С 31 мая в подчиненных подразделениях планируется объявить простой.

В авиакомпании "БелАвиа" начались сокращения(2021)|Фото: t.me/svezhesti

Напомним, в воскресенье самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, сел в аэропорту Минска из-за сигнала о возможном минировании. После посадки был задержан сооснователь белорусского оппозиционного Telegram-канала "Nexta" Роман Протасевич.

После инцидента Евросоюз постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза. Европейским перевозчикам рекомендовано отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Ряд авиакомпаний уже последовал рекомендациям ЕС, начав совершать рейсы в облет Белоруссии.

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В авиакомпании "БелАвиа" проведут сокращения из-за авиабойкота

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Теги: белавиа, евросоюз, сокращения штата



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