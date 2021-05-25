25 Мая 2021
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Спорт В России Краснодарский край
самбо, чемпионат, кадеты (2018) | Фото:пресс- служба РМК

Глава Всероссийской федерации: Кубань остается лидером по развитию самбо в стране

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев сегодня обсуждали опыт региона в развитии самбо, передает корреспондент Накануне.RU. Совещание прошло в краснодарском «Баскет-холле».

На данный момент обязательные уроки самбо проводят более чем в 700 школах края, в занятия вовлечены 115 тысяч детей, сообщили Накануне.RUс в пресс-службе администрации Краснодарского края. 21 сентября впервые стартуют краевые соревнования по самбо среди школьников. Состязаться будут в три этапа – в муниципалитетах, по зонам и краевой финал в октябре в Краснодаре.

кондратьев, совещание(2021)|Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

"Наша цель – вовлечь в занятия самбо как можно больше детей. Это самый доступный спорт и, что особенно важно, это российский вид единоборств, который показывает нашу силу духа, учит молодежь нашим традициям. Самбо в школах в нашем крае имеет огромную перспективу. Возможно, именно на школьных коврах начнут делать первые броски наши будущие чемпионы, и в дальнейшем кубанские мальчишки и девчонки придут к мировому признанию", – уверен губернатор Кондратьев.

кондратьев,(2021)|Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Сергей Елисеев сообщил, что в Краснодаре планируется провести первые всероссийские школьные соревнования.

"Вы будете пилотным регионом по проекту «Школьная лига самбо». В этом году вы ее проведете среди кубанских школьников, и в декабре, после вашего финала, хотим организовать на базе «Баскет-холла» пилотные всероссийские соревнования. Мы покажем регионам, как хотим продвигать проект, и в следующем году учредим Всероссийскую школьную лигу", – сказал президент федерации самбо.

Сергей Елисеев также сообщил, что федерация самбо вышла с инициативой провести Чемпионат Европы в Краснодаре. Окончательное решение вынесут на ближайшем континентальном турнире, который пройдет 26-29 мая на Кипре.

"Если удастся провести соревнования на Кубани, это будет эпохальное событие для нашего вида спорта, для России и для края. Хочу поблагодарить всех представителей власти региона, кто причастен к развитию нашего проекта «Самбо в школу». Благодаря такой поддержке Кубань остается лидером по развитию самбо в стране", – отметил глава федерации самбо.

Также глава региона Вениамин Кондратьев и президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев осмотрели строительную площадку, на которой возведут Дворец самбо. Новый спортивный объект расположат в краснодарском «Городе спорта».

проект, школа самбо(2021)|Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

"Дворец самбо позволит принимать соревнования высокого уровня. При вашей поддержке, надеемся, и Чемпионат Европы по самбо. Мы хотим открыть дворец в 2023 году. В этом году его начнут проектировать, а в 2022-м должны приступить к строительству. Но если говорить о развитии самбо в целом, то здесь должна заработать система. Для этого мы строим районные центры единоборств во всех 44 муниципалитетах. Они создадут основу школьной лиги самбо", – сказал Вениамин Кондратьев.

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Глава Всероссийской федерации: Кубань остается лидером по развитию самбо в стране

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Теги: вениамин кондратьев, школа самбо, сергей елисеев, проект самбо в школу



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