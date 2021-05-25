Глава Прикамья навестил в больнице пострадавшего от рук лицеиста учителя

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин навестил учительницу Людмилу Ишменеву, пострадавшую от рук лицеиста, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Она чувствует себя нормально, но нужно время на восстановление после тяжёлой операции. В этом ей сейчас и помогают наши врачи. Людмила Николаевна говорит, что для неё самое главное – дети, и то, что они остались целы. Учитель и человек с большой буквы. Пожелал Людмиле Николаевне скорейшего выздоровления", - написал губернатор в своём Instagram.

Как сообщало Накануне.RU, 21 мая ученик с ножом напал на 74-летнюю учительницу физики Людмилу Ишменеву. Сразу после происшествия другие лицеисты сообщили обо всем охраннику ЧОПа, тот вызвал Росгвардию и обезвредил нападавшего. Учительница была вертолётом доставлена в Пермь. Врачи оценивали ее состояние как стабильно тяжелое. 22 мая стало известно, что она находится в реанимации. 24 мая минздрав Прикамья сообщил о переводе пациентки в общую палату. Сейчас её здоровью ничего не угрожает.