25 Мая 2021
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Общество Свердловская область За рубежом
Коллаж, Кремль, вакцинация (2020) | Фото: Накануне.RU

В Свердловской области не будут прививать зарубежными вакцинами от COVID-19

В Свердловской области невозможно поставить зарубежную вакцину от коронавируса. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшнем брифинге сообщил вице-губернатор Павел Креков.

В данный момент для того, чтобы выехать в некоторые европейские страны, россиянам нужно сделать зарубежную вакцину, одобренную в этих странах. Как заявил Креков, на Среднем Урале поставить такую вакцину нельзя, так как регион работает исключительно с отечественными.

"При этом должен заметить, что "Спутник V" сегодня на грани регистрации в Европе. Более того, в некоторых странах Европы он уже зарегистрирован, а всего - более чем в 30 государствах. Поэтому мог бы посоветовать дождаться регистрации "Спутника V", как наиболее близкой к этому этапу отечественной вакцины", - рассказал вице-губернатор.

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Он напомнил, что традиционные места отдыха россиян, такие как Египет и Турция, впускают к себе привитых "Спутником".

"Никаких акций, связанных с вакцинацией зарубежными вакцинами, мы не планировали и не планируем", - заявил Павел Креков.

Напомним, сегодня стало известно, что в Свердловской области не планируют вводить обязательную вакцинацию от COVID-19, как в некоторых других регионах России.

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В Свердловской области не будут прививать зарубежными вакцинами от COVID-19

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Теги: вакцины, Европа, Креков, Свердловская область



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