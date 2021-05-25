"Забота. Работа. Результат". Алексей Текслер выступил с обращением к депутатам ЗСО

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с обращением к Законодательному собранию. Глава региона рассказал о текущих итогах работы областного правительства и анонсировал планы по строительству современного межуниверситетского кампуса, спортивного минигорода и созданию зеленого пояса вокруг Челябинска, передает корреспондент Накануне.RU.

В 2020 году обращение из-за пандемии коронавируса проходило в режиме видеоконференцсвязи, но в этом году эпидемиологическая ситуация позволила провести мероприятие в очном формате. В начале своего выступления глава региона в очередной раз поблагодарил всех сотрудников системы здравоохранения, которые находятся на передовой борьбы с пандемией коронавируса. При этом Алексей Текслер отметил важность вакцинации и призвал южноуральцев сделать прививку.

Ситуацию прошлого года власти использовали как дополнительный импульс для развития здравоохранения. Была построена новая инфекционная больница, идет проектирование больничных комплексов в Златоусте, Магнитогорске и Челябинске. До 2024 года в регионе будет построено 78 новых объектов медицины и отремонтирован 281 объект. Продолжится обновление автопарка скорой и неотложной помощи.

В Челябинской области продолжается строительство и капитальный ремонт школ и детских садов. Уже в этом году будет ликвидирована очередь для детей от полутора лет. Завершится строительство трех школ в Челябинске, Кунашаке, Верхнеуральске. В ближайшие три года планируется построить 22 новые школы. Кроме того, продолжится развитие многоуровневой инфраструктуры для раскрытия потенциала детей и молодежи.

"Создавать условия для эффективной самореализации каждого жителя области, особенно молодежи – одна из важнейших наших задач. Заканчивая наши школы, молодые люди должны быть конкурентоспособны при поступлении в любое высшее учебное заведение, но при этом иметь желание учиться в вузах Челябинской области", - подчеркнул Алексей Текслер.

В ходе своего выступления губернатор сообщил о планах по строительству современного межуниверситетского кампуса. В настоящий момент проводится работа с федеральным министерством образования и инвесторами.

"Это будет открытый студенческий городок нового формата, где разместятся современные лаборатории, образовательная и спортивная инфраструктура. Это будет центр притяжения для талантливой молодежи. Кампус должен стать значимым архитектурным элементом нового облика Челябинска", - считает глава области.

Также в Челябинске появится свой АйТи-квартал.

В регионе продолжается ремонт объектов культуры. Уже открылись по его завершении Молодежный театр в Челябинске и Драматический театр в Магнитогорске. В театре кукол в Челябинске закончится ремонт осенью этого года. Проводится реконструкция Детской филармонии в Челябинске. За два года в области было создано 11 модельных библиотек. До 2024 года будет открыто еще 30. Идет строительство спортивных учреждений. Достраиваются физкультурные центры в Кусе и Нязепетровске. На основе государственно-частного партнерства идет строительство ледовых дворцов в Озерске, Сатке и Аше.

Особое внимание губернатор уделил вопросам экологии. Он напомнил, что подписаны экологические соглашения со всеми крупными предприятиями Челябинска и Магнитогорска, принят региональный экологический стандарт. Для контроля за реализацией соглашений создан Единый центр онлайн-мониторинга чистоты воздуха.

"Подписав соглашения, вы взяли обязательства перед всеми жителями региона. И сегодня задача – эти соглашения полностью исполнить. Я также хочу, чтобы все жители области, все участники процесса экологических преобразований знали: у власти, у меня лично хватит воли, сил и упорства добиться реализации всех планов. Обратного пути – нет!", - подчеркнул Алексей Текслер.

В регионе продолжится рекультивация свалок. В этом году завершается ликвидация челябинской городской свалки. На очереди объекты Магнитогорска, Златоуста, Миасса, Троицка.

Среди важнейших задач губернатор назвал создание и защиту зеленого пояса вокруг Челябинска.

"Сохранение Челябинского, Каштакского, Еткульского, Карагайского бора. Защита и развитие всех наших особо охраняемых территорий. Эта работа уже началась. Хочу заверить, что мы сбережем и Челябинский бор, и другие особо охраняемые территории для наших детей. Предлагаю включиться в эту работу ученым-экологам, волонтерам, зоозащитникам. Не политизировать эту чувствительную тему, а вместе оберегать наше достояние", - отметил он.

Фундаментом развития региона служит экономика. Алексей Текслер напомнил, что в прошлом году власти отказались от жесткого локдауна, проявив решимость и дальновидность в этом вопросе. Были приняты меры поддержки бизнеса. Это позволило сохранить почти 200 тысяч рабочих мест.

"Сегодня наша главная задача – возврат на траекторию уверенного роста, реализация всего имеющегося в регионе экономического и инвестиционного потенциала", - подчеркнул губернатор.

Были приняты меры для улучшения ситуации в двух самых "тяжелых" моногородах. В Бакале начато восстановление обогатительной фабрики. Инвестор построит в Бакале первый физкультурно-оздоровительный комплекс. В Верхнем Уфалее тоже строится новое производство.

По итогам 2020 года индекс инвестиций в сопоставимых ценах составил в области более 100% к предыдущему году. Этот показатель лучше, чем в среднем по стране. В планах региональных властей продолжить использование предусмотренных с федерального уровня возможностей для стимулирования инвестиций. Также важно использовать возможности созданных в регионе ТОСЭР.

Губернатор сообщил, что им принято решение поддержать южноуральских аграриев, которые в прошлом году понесли серьезный урон из-за засухи. Он предложил снизить ставку единого сельскохозяйственного налога в регионе вдвое – до трех процентов – на этот и следующий год. При этом агробизнес тоже должен занять ответственную позицию: работать над ростом производства, сохранить занятость.

Алексей Текслер рассказал о проектах развития. В Челябинске в ближайшие годы предстоит сделать серьезные шаги к преображению города. Появятся две новые набережные в центре города, новый велопешеходный маршрут из центра вдоль реки Миасс до Ленинградского моста, начнется реновация парка имени Тищенко в Металлургическом районе. Также планируется обновить общественный транспорт – автобусы, троллейбусы, трамваи вместе с соответствующей инфраструктурой. Будет реализован проект скоростного метротрамвая.

"Проект завершения строительства метро, применение метротрамвая, не спустился к нам, как подарок, из центра. Мы прорабатывали различные варианты технической реализации, обсуждали их стоимость, искали возможности для достройки, ведь содержание ранее построенного – это огромные деньги и вопрос безопасности. И когда в рамках моей работы в Государственном Совете мы с коллегами из Администрации Президента, федерального правительства приступили к поиску путей для ускорения инфраструктурного развития всей страны, я, конечно, держал вопрос нашего метро, что называется, "в уме". Я благодарен президенту за то, что он поддержал наши предложения по созданию нового инструмента для финансирования проектов развития – инфраструктурных бюджетных кредитов – и обозначил в послании Челябинскую область в качестве одного из регионов для реализации проектов с их использованием. Именно так я продолжу работать в рамках Государственного Совета – создавать вместе со всеми заинтересованными коллегами возможности для развития страны и, конечно, своего родного региона", - сообщил Алексей Текслер.

Также в планах строительство в Челябинске аквапарка и нового комплекса на месте конгресс-холла с концертным залом, Дворцом бракосочетаний, новым выставочным пространством и современным детским парком. Также Алексей Текслер объявил о планах по строительству нового спортивного города на Университетской набережной, который будет состоять из спортивных объектов олимпийского уровня. Проект будет реализован на частные инвестиции. В настоящий момент идет проектирование объектов.

Для Магнитогорска знаковым станет проект "Притяжение". Планируется строительство нового многофункционального медицинского центра, обновление общественного транспорта, новая набережная на реке Урал, масштабное благоустройство города и новое жилищное строительство. В октябре начнется реконструкция магнитогорского аэропорта.

Главы Челябинска и Магнитогорска Наталья Котова и Сергей Бердников считают, что озвученные губернатором проекты станут настоящим прорывом для развития городов.

"Челябинцы давно ждут новую спортивную локацию в северо-западной части города, и обозначенный Алексеем Текслером масштаб, конечно, впечатляет. Благодаря новому спортивному минигороду олимпийского уровня и дети, и взрослые получат возможность всестороннего спортивного развития. Строительство дворца бракосочетаний и концертного зала на месте недостроенного конгресс-холла, новый мост через реку Миасс, велопешеходный маршрут по улицам города - эти проекты соответствуют давнему запросу жителей", - считает Наталья Котова.

"Действительно, прозвучал серьезный посыл к новым высотам в развитии региона. Особенно приятно, что готовящийся инфраструктурный рывок не обойдет стороной и Магнитогорск. Это и строительство парка "Притяжение", и возведение многофункционального медицинского центра, и реконструкция аэропорта, и многие другие проекты. Такая забота о жителях города металлургов не может не радовать. Абсолютно согласен с главой региона, нашу область, как и Магнитку, в ближайшие годы ждут добрые перемены", - отметил Сергей Бердников.

Однако изменения ждут не только Челябинск и Магнитогорск. Алексей Текслер подчеркнул, что проекты развития будут реализованы во всех муниципалитетах Челябинской области. Продолжатся работы по формированию комфортной городской среды и развитию сельских территорий. Будут сохранены темпы по переселению из ветхо-аварийного жилья и по газификации.

"Мы должны выйти на принципиально иную демографическую траекторию, за счет повышения рождаемости, за счет создания условий для развития молодежи, а также привлечения в регион новых жителей. Прежде всего – наших соотечественников, а также молодых профессионалов. Добиться успеха в этом мы сможем только при качественном развитии экономики, повышении доходов и уровня жизни граждан, создании комфортных условий для людей в целом и для раскрытия таланта каждого человека. Если кратко сформулировать, то чем мы руководствуемся, это: "Забота. Работа. Результат". Важно помнить об этом каждый день", - подчеркнул губернатор.

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области единогласно одобрили отчет губернатора Алексей Текслера.

"Правительство сделало все возможное и даже невозможное для того, чтобы плавно преодолеть этот сложный кризисный период, связанный с пандемией. Мы не ослабили экономику, мы решали социальные вопросы, поддержали медиков. Будем дальше работать. Задачи, которые были поставлены в докладе, амбициозные, но если мы их реализуем, то мы сделаем значительный шаг в развитии нашей области и повышении качества жизни наших южноуральцев", - отметил председатель областного парламента Владимир Мякуш.