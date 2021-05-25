Глава СПЧ обратился к Мурашко из-за увольнения трансплантолога Каабака

Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко из-за увольнения детского трансплантолога Михаила Каабака.

"В настоящее время в очереди на трансплантацию почек находятся не менее 28 детей и в ближайшей перспективе неясно, кто будет проводить им операции", - говорится в обращении.

Мурашко просят проинформировать Совет о дальнейшей судьбе детей, нуждающихся в сложных операциях.

Каабак на днях со скандалом покинул Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей. По словам самого врача, конфликт возник из-за применения не одобренной Минздравом схемы иммуносупрессии, которая необходима при трансплантации органов.

В конце 2019 года Каабака и его коллегу Надежду Бабенко уволили из НМИЦ, где они проводили пересадки почки детям до 6 кг по международной методике, неиспользуемой больше никем в России. По официальным данным, врачей уволили из-за того, что они работали в НЦЗД по совместительству, и на их место планировали принять сотрудника на полную ставку. После скандала, акций родителей в поддержку врачей и широкой огласки произошедшего с Каабаком встретилась тогдашний министр здравоохранения Вероника Скворцова, после чего стало известно о возвращении доктора в НМИЦ.