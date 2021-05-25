Глава СПЧ обратился к Мурашко из-за увольнения трансплантолога Каабака

25 Мая 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Минске "приземлили" самолет с главредом NEXTA

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Михаил Каабак (2019) | Фото: Андрей Струнин / &quot;Собеседник&quot;

Глава СПЧ обратился к Мурашко из-за увольнения трансплантолога Каабака

Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко из-за увольнения детского трансплантолога Михаила Каабака.

"В настоящее время в очереди на трансплантацию почек находятся не менее 28 детей и в ближайшей перспективе неясно, кто будет проводить им операции", - говорится в обращении.

Мурашко просят проинформировать Совет о дальнейшей судьбе детей, нуждающихся в сложных операциях.

Каабак на днях со скандалом покинул Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей. По словам самого врача, конфликт возник из-за применения не одобренной Минздравом схемы иммуносупрессии, которая необходима при трансплантации органов.

В конце 2019 года Каабака и его коллегу Надежду Бабенко уволили из НМИЦ, где они проводили пересадки почки детям до 6 кг по международной методике, неиспользуемой больше никем в России. По официальным данным, врачей уволили из-за того, что они работали в НЦЗД по совместительству, и на их место планировали принять сотрудника на полную ставку. После скандала, акций родителей в поддержку врачей и широкой огласки произошедшего с Каабаком встретилась тогдашний министр здравоохранения Вероника Скворцова, после чего стало известно о возвращении доктора в НМИЦ.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Глава СПЧ обратился к Мурашко из-за увольнения трансплантолога Каабака

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: михаил каабак, спч, михаил мурашко



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети