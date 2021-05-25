Рабочий день глава Нижневартовска посвятил рабочим вопросам: коммунальное хозяйство, подготовка к фестивалю "Самотлорские ночи", ход создания "Добродома"

Сегодня, 25 мая глава Нижневартовска Василий Тихонов провел аппаратное совещание, на котором рассматривалось сразу несколько важным для развития города тем, сообщает пресс-служба администрации города. Несмотря на то, что ранее в инстаграм сообщил о том, что вынужден подать в отставку.

В частности, на аппаратном совещании было объявлено, что коммунальные службы Нижневартовска завершили подготовку и с завтрашнего дня приступают к гидравлическим испытаниям инженерных коммуникаций.

«Начинаем испытывать теплосети от котельной №5 и от котельной №8. График и сроки отключения традиционно можно увидеть на портале главы города «Наш Нижневартовск». Первая волна гидравлических испытаний должна завершиться до 11 июня. Сроки подачи горячей воды могут быть изменены на более поздние, если будут выявлены порывы на теплотрассах и предстоит выполнить ремонтные работы», - доложил замглавы, директор департамента ЖКХ администрации Нижневартовска Максим Коротаев.

АО «Городские электрические сети» в этом году оно поменяет 2,6 км ветхих тепловых инженерных сетей, продолжит модернизацию оборудования на трех котельных города и строительство газовой котельной. Размер инвестиций на эти работы составит более 443 миллионов рублей. ООО «Нижневартовские коммунальные системы» готовится к замене ветхих участков канализации и водопровода протяженностью более 3,4 км. В рамках инвестиционной программы выполнена реконструкция двух ЦТП, начинается строительство станции УФО на водоочистных сооружениях, а также реконструкция канализационных очистных сооружений. На эти работы выделено более 297 миллионов рублей.

Тихонов поручил Максиму Коротаеву держать вопрос подготовки города к зиме на особом контроле.

Еще одним вопросом аппаратного совещания под председательством Василия Тихонова стал ход подготовка к проведению 45-го фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи» и 21 Федерального Сабантуя.

«Мы будем тесно работать с Роспотребнадзором и руководствоваться их рекомендациями, в том числе по окончательному решению о проведении мероприятий. Всего в рамках праздников, которые пройдут с 18 по 20 июня, планируется провести около 100 мероприятий. По предварительным данным, в них примут участие около 50 тысяч человек», - рассказала заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации Нижневартовска Ирина Воликовская.

Ключевой особенностью юбилейного фестиваля станет то, что основной площадкой проведения праздников станет городская набережная. Обо всех мероприятиях, запланированных в рамках фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи», а также о Федеральном Сабантуе, можно узнать на обновленном сайте http://samotlorfest.ru. Здесь будут размещаться анонсы предстоящих мероприятий, которые рассчитаны на разную возрастную категорию.

«Юбилейный фестиваль «Самотлорские ночи» и Сабантуй должны пройти на традиционно высоком уровне. Уверен, что каждый наш артист, каждый сотрудник, задействованный в организации мероприятий, понимает всю меру ответственности. Главная наша с вами задача – обеспечить безопасность граждан, ничто не должно омрачить праздник жителям и гостям Нижневартовска. Кроме правоохранительных органов необходимо отработать вопросы с Роспотребнадзором и принимать окончательное решение исходя из эпидобстановки», - подчеркнул глава Нижневартовска Василий Тихонов.

Кроме того, сегодня Тихонов ознакомился с дизайн-проектом центра притяжения для добровольцев «Добродом», который откроется до конца года в Нижневартовске по адресу: улица Омская, 17, рядом с подростковым клубом по месту жительства «КосмоКвант».

Создание «Добродома» - одна из инициатив главы города Нижневартовска Василия Тихонова. Он станет площадкой для общения представителей волонтерских сообществ Нижневартовска.

Начальник отдела по развитию добровольчества МАУ г. Нижневартовска «Молодежный центр» Кристина Яворская рассказала, что в помещении предусмотрены два больших холла, где волонтеры смогут собраться и обсудить реализованные и будущие проекты, подготовиться к мероприятиям, организовать обучающие семинары, тренинги. Планируется мини-кинотеатр для просмотра познавательных роликов, фильмов и программ и организация рабочих мест для волонтеров. По словам директора МАУ города Нижневартовска «Молодёжный центр» Людмилы Козловой, на данный момент в помещении будущего ресурсного центра «Добродом» идут ремонтные работы за счет средств мецената. Создание такого центра даст новый импульс развитию волонтерского движения в городе.