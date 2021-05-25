В Свердловской области не будет обязательной вакцинации от коронавируса

В Свердловской области не планируют вводить обязательную вакцинацию от коронавируса. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на сегодняшнем брифинге заявил вице-губернатор Павел Креков.

Напомним, сегодня стало известно, что в Якутии вводят обязательную вакцинацию населения от ковида - постановление подписал главный санитарный врач региона. Штраф для работодателей, не вакцинировавших работников, составит минимум 200 тысяч рублей. Также обязательную вакцинацию могут ввести в ХМАО-Югре - такая информация прозвучала на оперштабе.

Как рассказал Креков, он "не совсем в курсе того, что происходит в этих двух субъектах" в части возможных штрафов для работодателей за отсутствие вакцинации.

"Думаю, что здесь происходит некоторое передергивание. Наверное, руководителя предприятия можно оштрафовать, но только в случае, если он нарушает существующие санитарные нормы, не обеспечивает санитарную безопасность. Вакцинация у нас является добровольной, и вряд ли можно штрафовать руководителей по такому "узкому" направлению", - отметил он.

При этом Креков не исключил санкций за нарушение санитарной безопасности и заявил, что они уже применялись в Свердловской области. В частности, вице-губернатор вспомнил историю со вспышкой COVID-19 на складах сети "Красное и Белое" в прошлом году.

"Тогда мы действительно прибегали к административным наказаниям, но не из-за вакцинации, а из-за того, что не соблюдался санитарный режим и явно нарушались предписания, выданные органами санитарного надзора. Об этом может идти речь, и мы этим регулярно занимаемся. Специально за отсутствие вакцинации мы никого не планируем наказывать. По той простой причине, что это противоречит действующему законодательству", - заключил Павел Креков.