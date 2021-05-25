Поправки о запрете причастным к терроризму и экстремизму избираться прошли второе чтение

Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете на участие в выборах для лиц, причастных к деятельности экстремистских и террористических организаций.

Напомним, ко второму чтению в проект были внесены поправки о запрете на участие в выборах всех уровней и поддержке в интернете. Авторами поправок стали глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

В первоначальном тексте законопроекта запрет на избрание распространялся только на выборы в Госдуму.

Запрет на участие в выборах будет распространяться на все выборные должности людей, которых по решению суда признали к причастными к деятельности террористических или экстремистских организаций.

Предполагается, что учредители или члены руководства таких организаций, занимавшие руководящие должности в не менее трех лет до их запрета судом, не смогут избираться в течение пяти лет.

Лица, состоявшие или работавшие в таких организациях на рядовых должностях и помогавшие ее работе в срок, начинающийся за год до судебного решения о их ликвидации, не смогут избираться в течение трех лет.

Госдума рассмотрит проект в третьем — окончательном чтении 26 мая.