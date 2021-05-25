Поправки о запрете причастным к терроризму и экстремизму избираться прошли второе чтение

25 Мая 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Минске "приземлили" самолет с главредом NEXTA

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
Госдума (2019) | Фото:Накануне.RU

Поправки о запрете причастным к терроризму и экстремизму избираться прошли второе чтение

Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете на участие в выборах для лиц, причастных к деятельности экстремистских и террористических организаций.

Напомним, ко второму чтению в проект были внесены поправки о запрете на участие в выборах всех уровней и поддержке в интернете. Авторами поправок стали глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

В первоначальном тексте законопроекта запрет на избрание распространялся только на выборы в Госдуму.

Запрет на участие в выборах будет распространяться на все выборные должности людей, которых по решению суда признали к причастными к деятельности террористических или экстремистских организаций.

Предполагается, что учредители или члены руководства таких организаций, занимавшие руководящие должности в не менее трех лет до их запрета судом, не смогут избираться в течение пяти лет.

Лица, состоявшие или работавшие в таких организациях на рядовых должностях и помогавшие ее работе в срок, начинающийся за год до судебного решения о их ликвидации, не смогут избираться в течение трех лет.

Госдума рассмотрит проект в третьем — окончательном чтении 26 мая.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Поправки о запрете причастным к терроризму и экстремизму избираться прошли второе чтение

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: госдума, экстремистская организация, запрет на выборы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.05.2021 16:03 Мск Запрет на избрание для причастных к терроризму и экстремизму распространят на все выборы
Ранее 18.05.2021 16:01 Мск Госдума одобрила запрет избираться для причастных к экстремизму
Ранее 18.05.2021 14:58 Мск Думский комитет одобрил законопроект о запрете избираться причастным к экстремизму
Ранее 05.05.2021 10:23 Мск В Госдуму могут запретить избираться гражданам, переводившим деньги "экстремистским организациям"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети