В Югре продлили "ковидные" ограничения до конца июня

В Югре продлили действие "ковидных" ограничений до 30 июня. Решение было принято на заседании оперштаба по противодействию COVID-19, передает корреспондент Накануне.RU.

В регионе продолжает действовать масочный режим. Закрытыми остаются детские игровые комнаты, досуговые и развлекательные центры, также кальянные.

Из послаблений , внесенных в постановление: с 1 июня в Югре возобновляется круглосуточная работа санаториев. ОСтановиться в санаториях смогут только люди с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус, а также те, у кого есть прививка от коронавируса.

К слову, прививки в Югре могут сделать обязательными. Глава региона Наталья Комарова предложила рассмотреть опыт Якутии.

Напомним, в Якутии вводят обязательную вакцинацию населения от коронавируса. Постановление подписал главный санитарный врач региона. Штраф для работодателей, не вакцинировавших работников, составит минимум 200 тыс. руб.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев высказался о возможности обязательного вакцинирования населения в государственных интересах и для защиты населения. Бывший премьер подчеркнул, что сейчас власти исходят из добровольности прививок. По словам Медведева, это вопрос соразмерности ценности отдельной жизни и защиты всего населения. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что "Кремль не занимается подготовкой законопроекта об обязательной вакцинации россиян от коронавируса".