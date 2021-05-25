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суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Новом Уренгое сотрудниц налоговой службы осудили за мошенничество на 26 миллионов

В Новом Уренгое за превышение должностных полномочий и мошенничество в особо крупном размере осудили сотрудниц Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №2 (МИФНС), сообщили Накануне.RU в региональном СКР.

Установлено, что заместитель начальника одного из отделов инспекции МИФНС № 2 с августа 2016 года по февраль 2018 года, используя свое служебное положение, похитила средства федерального бюджета - она перечисляла несуществующие налоговые переплаты на счета приисканных ею физических лиц. В ведомственную компьютерную программу она вносила ложные сведения о переплатах налога, формировала фиктивные заявки на возврат, обеспечивала их подписание начальником МИФНС № 2 по ЯНАО и ее заместителем, после чего направляла сведения в региональное управление Федерального казначейства.

В результате было принято 152 решения о возврате излишне уплаченного налога на сумму свыше 26 млн руб. Завладев похищенными денежными средствами, сообщницы распорядились ими по своему усмотрению.

Приговором суда бывшему начальнику МИФНС № 2 по ЯНАО назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Ее заместитель приговорена к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Заместителю начальника отдела суд назначил наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафу в размере 100 тыс. руб.

Осужденные лишены классных чинов и права занимать должности в налоговых органах, а также должности, связанные с осуществлением функции представителей власти сроком до двух с половиной лет.

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В Новом Уренгое сотрудниц налоговой службы осудили за мошенничество на 26 миллионов

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Теги: УФНС, налоговая служба, мошенничество, суд



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