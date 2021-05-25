Захарова опровергла сообщения о сошедших с рейса Ryanair в Минске четырех россиянах

В МИД РФ сообщили, что кроме Софьи Сапеги в Минске с рейса Ryanair никто из российских граждан не выходил.

"Второй день читаю про неких "четырех российских граждан", которые якобы вышли в Минске из самолета и не вернулись на борт. Журналисты, изнемогая от маразма происходящего и держась из последних сил, спрашивают: "Петров и Боширов - это ясно. А остальные двое кто?"" - написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook.

Представитель МИД уточнила, что в Минске вышли граждане Белоруссии и Греции.

Напомним, 23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, сел в аэропорту Минска из-за сигнала о возможном минировании. После посадки был задержан сооснователь белорусского оппозиционного Telegram-канала "Nexta" Роман Протасевич. Сообщалось, что вместе с ним находилась его подруга, гражданка РФ София Сапега, она также была задержана. Российские дипломаты рассчитывают в скором времени получить консульский доступ к задержанной.