В Югре могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса

Жителей Югры могут начать прививать от COVID-19 в обязательном порядке. Об этом сообщила губернатор Наталья Комарова во время заседания "коронавирусного" оперштаба, комментируя соответствующую новость из Якутии, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в Якутии вводят обязательную вакцинацию населения от коронавируса. Постановление подписал главный санитарный врач региона. Штраф для работодателей, не вакцинировавших работников, составит минимум 200 тыс. руб.

"Обратите внимание на этот опыт, если это не ошибка, своевременно ознакомьтесь. При положительных эффектах вносите соответствующее предложение", - сказала Комарова.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев высказался о возможности обязательного вакцинирования населения в государственных интересах и для защиты населения. Бывший премьер подчеркнул, что сейчас власти исходят из добровольности прививок. По словам Медведева, это вопрос соразмерности ценности отдельной жизни и защиты всего населения. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что "Кремль не занимается подготовкой законопроекта об обязательной вакцинации россиян от коронавируса".