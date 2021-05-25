25 Мая 2021
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(2021) | Фото: Транснефть - Сибирь

"Транснефть – Сибирь" провела пожарно-тактическое учение на ЛПДС "Самотлор" в ХМАО-Югре

В резервуаре АО "Транснефть – Сибирь" для хранения нефти объемом 20 тыс. куб. м произошел взрыв газовоздушной смеси, вследствие чего возникло возгорание по всей площади зеркала резервуара. В результате "взрыва" кровлю резервуара сорвало и отбросило на 10 метров. Стационарная система охлаждения и автоматическая установка пожаротушения резервуара вышли из строя. Возникла угроза распространения пожара на соседние резервуары. Такова легенда учений, прошедших в резервуарном парке линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Самотлор" Нижневартовского управления магистральных нефтепроводов (ХМАО-Югра). 

Цель учений - подтверждение готовности персонала станции и Нижневартовского местного пожарно-спасательного гарнизона к ведению действий по тушению пожаров и ликвидации последствий ЧС в резервуарных парках, а также проверка уровня подготовки начальствующего состава гарнизона по руководству тушением пожара. 

(2021)|Фото: Транснефть - Сибирь

Оперативно прибывшие на место дежурный караул 33 пожарной части, охраняющей ЛПДС "Самотлор", а также расчеты пожарно-спасательного гарнизона, провели пенную атаку с подачей пены в слой нефти. Параллельно проводилось охлаждение "горящего" резервуара. Всего в учении было задействовано 45 человек, использовалось 12 пожарных автоцистерн и 2 пеноподъемника.

Условное возгорание в резервуарном парке ЛПДС "Самотлор" ликвидировано в установленные сроки. Комиссия отметила слаженность и оперативность действий участников тренировочного мероприятия.

Проведение пожарно-тактических учений с персоналом подразделений и служб АО "Транснефть – Сибирь" является важной составляющей в обеспечении пожарной, промышленной и экологической безопасности на объектах предприятия.

 

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"Транснефть – Сибирь" провела пожарно-тактическое учение на ЛПДС "Самотлор" в ХМАО-Югре

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Теги: Транснефть - Сибирь, учения, тушение пожара



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