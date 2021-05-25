25 Мая 2021
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
нижневартовск, панорама, набережная, жилье (2020) | Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Вартовчане пишут ушедшему в отставку Василию Тихонову: За 5 лет наш город стал лучше! Насколько лучше?

Отставить в сторону эмоции в связи с внезапной отставкой главы Нижневартовска Василия Тихонова у горожан пока не получается. Слишком внезапно, слишком не понятно, и слишком жаль жителям столицы Самотлора. Конечно, есть и те, кто откровенно злорадствует - ушел! Было бы странно, если бы, проработав главой такого сложного и своеобычного города как Нижневартовск, его глава не приобрел врагов. Но оказалось, что друзей и благодарных земляков Василий Тихонов за годы управления мэрией накопил многократно больше.

василий тихонов, нижнвеартовск(2020)|Фото:пресс-служба администрации Нижневартовска

Собственно, это и есть результат работы. Результат в человеческом измерении, которое пока измерению не поддается. Называется просто - благодарность. Однако, человеческая благодарность в современном мире - это все больше исчезающая натура, понятие абстрактное.

Поэтому обратимся к фактам.

В 2020 году Нижневартовск, как и все, боролся с пандемией коронавируса и пытался удержать макроэкономическую стабильность экономики городского хозяйства. В итоге позитивные результаты и там, и там.

В отдельных отраслях промышленности в Нижневартовске был отмечен подъем производства - в предоставлении услуг в области добычи полезных ископаемых, в распределении электрической энергии, газа и пара, выросло производство строительных материалов. По вводу жилья Нижневартовск занял второе место в округе.

Нижневартовск, обрабатывающее производство(2021)|Фото: администрация Нижневартовска

Понятно, что итогом работы любой управленческой команды или, если хотите, мерилом оценки можно считать показатели бюджетные. В Нижневартовске за время работы команды Василия Тихонова здесь позитивный рост. И не за счет закредитованности, как это сейчас отмечается во многих территориях.

графика, нижневартовск, бюджет(2021)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Вообще, при Тихонове вся администрация была нацелена на поиск инвесторов, только за прошлый год невидимая для широкой общественности, но системная работа позволила привлечь в город дополнительно 4 миллиарда рублей.

Нижневартовск, инвестиции(2021)|Фото: администрация Нижневартовска

За годы работы под эгидой Тихонова команда администрации города научилась качественно и, главное, эффективно отрабатывать гору бумаг и документации, что позволило "добыть" для финансировании городских проектов федеральных и окружных финансовых вливаний. Особенно масштабно это видно на реконструкции и обновлении дорожной сети Нижневартовска.

Нижневартовск, безопасные дороги(2021)|Фото: администрация Нижневартовска

Кстати, благодаря тому, что Нижневартовск стал пилотной площадкой по разработке и внедрению комплексной программы модернизации общественного транспорта, удалось серьезно продвинуться в качестве предоставления этой услуги. Оптимизацию всей маршрутной сети, заключение долгосрочных контрактов с перевозчиками, обновление автобусного парка и дорожной инфраструктуры, внедрение цифровых сервисов для пассажиров. Партнером здесь будет выступать государственная корпорация развития «ВЭБ», которая финансово участвует в проекте.

Доля дорожной сети столицы Самотлора, находящейся в нормативном состоянии, на данный момент составляет 68%. Таких денег в истории Нижневартовска на дороги никогда не тратилось. Напомним, что жители сами определяют приоритетность ремонта дорог по итогам голосования.

бкад, нацпроекты, дороги, нижневартовск, графика(2021)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Вообще для стиля работы команды Василия Тихонова открытость и умение наладить живой диалог с жителями - черта весьма характерная. Что лишний раз доказано тем, как сам Тихонов объявил об отставке и как на это отреагировали вартовчане.

Созданный сайт городской администрации стал фактически интерактивной площадкой, где постоянно идет диалог мэрии с жителями. Причем, по любым вопросам. Это и механизм опросов, который позволяет определять болевые точки, первоочередные направления, и информационный ресурс для оперативных сообщений, и площадка живого диалога одновременно. К решению практически всех вопросов благоустройства активно привлекают жителей - и как экспертов, и как созаказчиков работ.

Показательный при мер взаимодействия – инициативное бюджетирование. Нижневартовск, кстати, вошел в пятерку лучших городских округов по итогам работы в этом направлении, получив дотацию - 6 млн. рублей. В последний конкурс принято 49 заявок, из них выбрано 12 проектов более чем на 30 млн. рублей. Около 2 миллионов – привлеченные средства населения, которые выступили инициаторами.

инициативное бюджетирование, инфографика(2020)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Проблема проблем всех северных нефтеносных провинций - снос балков и ветхого аварийного жилья, переселение граждан в новые квартиры. "Мы снесли последний официально зарегистрированный балок", - доложил Василий Тихонов в время своего отчета в городской думе о работе в 2020 году. Результат для Югры уникальный. Обеспечение современным жильем граждан из деревянных домов тоже идет в городе опережающими темпами. Только в прошлом году снесено 54 дома, переселено 446 семей или более полутора тысяч человек.

Нижневартовск в прошлом году стал единственным муниципалитетом Югры, вошедшим в федеральную программу стимулирования развития жилищного строительства. В город дополнительно поступили 840 млн рублей на строительство дорог. Ввод жилья в 2020 году в столице Самотлора составил 113 тысяч квадратных метра жилья.

Нижневартовск, ввод жилья(2021)|Фото: администрация Нижневартовска

Построена школа на 1725 мест в 18 микрорайоне. В городе разбито пять новых скверов: Строителей, Героев Самотлора, Космонавтов, Спортивной славы, сквер Матери. Наконец, медицинский долгострой - здание окружной больницы - удалось сдвинуть с мертвой точки. Администрация вместе со строительными организациями в минувшем году провели стратегически важную работу. Инфекционное отделение построено в рекордные сроки и стало первым профильным объектом в городе.

Больница-долгострой, инфекционный корпус, Нижневартовск(2020)|Фото: Администрация Нижневартовска

ковид-госпиталь, медицина, больница, коронавирус, палата, кислород, ивл(2020)|Фото:пресс-служба Воронежской городской думы

Так называемое экологическое благополучие Нижневартовска тоже демонстрирует позитивную динамику. Город стал первым муниципалитетом в Югре, где появилась генеральная схема озеленения. Уже идет эксперимент по раздельному сбору мусора. Возможно, это станет уникальной практикой для последующего внедрения на территории всей Югры.

нижневартовск, схема озеленения, проект(2020)|Фото:пресс-служба администрации Нижневартовска

Понимая, что Нижневартовск - город молодой, команда администрации приняла решение выделить «молодежную политику» в отдельное направление. Сегодня уже можно отметить, что по выстраиванию диалога с молодежью, созданию условий для развития и творчества, площадок для общения столица Самотлора сильно продвинулась. В рамках соглашения правительства округа и компании «Транснефть» приобретено здание под размещение Арт-резиденции.

арт-резиденция, нижневартовск, креатив, молодежь(2021)|Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Волонтерское движение набирает обороты - только за прошлый год добровольцы приняли участие в 100 мероприятиях. 15 вартовчан награждены памятной медалью «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#Мы Вместе», учрежденной Президентом России Владимиром Путиным.

Вообще, результаты работы городского главы всегда оценивают по многим- многим показателям. Уже краткое перечисление и цифры лишь по некоторым из них дает понять - почему жители Нижневартовска сожалеют об уходе своего мэра.

василий тихонов, нижневартовск, вартовчане(2019)|Фото:пресс-служба главы Нижневартовска

Но нельзя не отметить еще один, наверное, самый "показательный" показатель - демографический. Численность население Нижневартовска стабильно росла в период правления Василия Тихонова. Уровень рождаемости по-прежнему в 2 раза превышает смертность.

Нижневартовск, численность населения(2021)|Фото: администрация Нижневартовска

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Вартовчане пишут ушедшему в отставку Василию Тихонову: За 5 лет наш город стал лучше! Насколько лучше?

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Теги: василий тихонов, нижневартовск, отставка тихонова, итоги



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