Вартовчане пишут ушедшему в отставку Василию Тихонову: За 5 лет наш город стал лучше! Насколько лучше?

Отставить в сторону эмоции в связи с внезапной отставкой главы Нижневартовска Василия Тихонова у горожан пока не получается. Слишком внезапно, слишком не понятно, и слишком жаль жителям столицы Самотлора. Конечно, есть и те, кто откровенно злорадствует - ушел! Было бы странно, если бы, проработав главой такого сложного и своеобычного города как Нижневартовск, его глава не приобрел врагов. Но оказалось, что друзей и благодарных земляков Василий Тихонов за годы управления мэрией накопил многократно больше.

Собственно, это и есть результат работы. Результат в человеческом измерении, которое пока измерению не поддается. Называется просто - благодарность. Однако, человеческая благодарность в современном мире - это все больше исчезающая натура, понятие абстрактное.

Поэтому обратимся к фактам.

В 2020 году Нижневартовск, как и все, боролся с пандемией коронавируса и пытался удержать макроэкономическую стабильность экономики городского хозяйства. В итоге позитивные результаты и там, и там.

В отдельных отраслях промышленности в Нижневартовске был отмечен подъем производства - в предоставлении услуг в области добычи полезных ископаемых, в распределении электрической энергии, газа и пара, выросло производство строительных материалов. По вводу жилья Нижневартовск занял второе место в округе.

Понятно, что итогом работы любой управленческой команды или, если хотите, мерилом оценки можно считать показатели бюджетные. В Нижневартовске за время работы команды Василия Тихонова здесь позитивный рост. И не за счет закредитованности, как это сейчас отмечается во многих территориях.

Вообще, при Тихонове вся администрация была нацелена на поиск инвесторов, только за прошлый год невидимая для широкой общественности, но системная работа позволила привлечь в город дополнительно 4 миллиарда рублей.

За годы работы под эгидой Тихонова команда администрации города научилась качественно и, главное, эффективно отрабатывать гору бумаг и документации, что позволило "добыть" для финансировании городских проектов федеральных и окружных финансовых вливаний. Особенно масштабно это видно на реконструкции и обновлении дорожной сети Нижневартовска.

Кстати, благодаря тому, что Нижневартовск стал пилотной площадкой по разработке и внедрению комплексной программы модернизации общественного транспорта, удалось серьезно продвинуться в качестве предоставления этой услуги. Оптимизацию всей маршрутной сети, заключение долгосрочных контрактов с перевозчиками, обновление автобусного парка и дорожной инфраструктуры, внедрение цифровых сервисов для пассажиров. Партнером здесь будет выступать государственная корпорация развития «ВЭБ», которая финансово участвует в проекте.

Доля дорожной сети столицы Самотлора, находящейся в нормативном состоянии, на данный момент составляет 68%. Таких денег в истории Нижневартовска на дороги никогда не тратилось. Напомним, что жители сами определяют приоритетность ремонта дорог по итогам голосования.

Вообще для стиля работы команды Василия Тихонова открытость и умение наладить живой диалог с жителями - черта весьма характерная. Что лишний раз доказано тем, как сам Тихонов объявил об отставке и как на это отреагировали вартовчане.

Созданный сайт городской администрации стал фактически интерактивной площадкой, где постоянно идет диалог мэрии с жителями. Причем, по любым вопросам. Это и механизм опросов, который позволяет определять болевые точки, первоочередные направления, и информационный ресурс для оперативных сообщений, и площадка живого диалога одновременно. К решению практически всех вопросов благоустройства активно привлекают жителей - и как экспертов, и как созаказчиков работ.

Показательный при мер взаимодействия – инициативное бюджетирование. Нижневартовск, кстати, вошел в пятерку лучших городских округов по итогам работы в этом направлении, получив дотацию - 6 млн. рублей. В последний конкурс принято 49 заявок, из них выбрано 12 проектов более чем на 30 млн. рублей. Около 2 миллионов – привлеченные средства населения, которые выступили инициаторами.

Проблема проблем всех северных нефтеносных провинций - снос балков и ветхого аварийного жилья, переселение граждан в новые квартиры. "Мы снесли последний официально зарегистрированный балок", - доложил Василий Тихонов в время своего отчета в городской думе о работе в 2020 году. Результат для Югры уникальный. Обеспечение современным жильем граждан из деревянных домов тоже идет в городе опережающими темпами. Только в прошлом году снесено 54 дома, переселено 446 семей или более полутора тысяч человек.

Нижневартовск в прошлом году стал единственным муниципалитетом Югры, вошедшим в федеральную программу стимулирования развития жилищного строительства. В город дополнительно поступили 840 млн рублей на строительство дорог. Ввод жилья в 2020 году в столице Самотлора составил 113 тысяч квадратных метра жилья.

Построена школа на 1725 мест в 18 микрорайоне. В городе разбито пять новых скверов: Строителей, Героев Самотлора, Космонавтов, Спортивной славы, сквер Матери. Наконец, медицинский долгострой - здание окружной больницы - удалось сдвинуть с мертвой точки. Администрация вместе со строительными организациями в минувшем году провели стратегически важную работу. Инфекционное отделение построено в рекордные сроки и стало первым профильным объектом в городе.

Так называемое экологическое благополучие Нижневартовска тоже демонстрирует позитивную динамику. Город стал первым муниципалитетом в Югре, где появилась генеральная схема озеленения. Уже идет эксперимент по раздельному сбору мусора. Возможно, это станет уникальной практикой для последующего внедрения на территории всей Югры.

Понимая, что Нижневартовск - город молодой, команда администрации приняла решение выделить «молодежную политику» в отдельное направление. Сегодня уже можно отметить, что по выстраиванию диалога с молодежью, созданию условий для развития и творчества, площадок для общения столица Самотлора сильно продвинулась. В рамках соглашения правительства округа и компании «Транснефть» приобретено здание под размещение Арт-резиденции.

Волонтерское движение набирает обороты - только за прошлый год добровольцы приняли участие в 100 мероприятиях. 15 вартовчан награждены памятной медалью «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#Мы Вместе», учрежденной Президентом России Владимиром Путиным.

Вообще, результаты работы городского главы всегда оценивают по многим- многим показателям. Уже краткое перечисление и цифры лишь по некоторым из них дает понять - почему жители Нижневартовска сожалеют об уходе своего мэра.

Но нельзя не отметить еще один, наверное, самый "показательный" показатель - демографический. Численность население Нижневартовска стабильно росла в период правления Василия Тихонова. Уровень рождаемости по-прежнему в 2 раза превышает смертность.