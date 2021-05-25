Песков: За решение ЕС по облету Белоруссии будут платить пассажиры

В ситуации с решением западных стран запретить полеты в воздушном пространстве Белоруссии можно выразить только сожаление, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, облетать территорию большой страны, которая находится в центре Европы, "для любой авиакомпании очень накладно".

Он подчеркнул, что европейские коллеги "пошли по другому пути", прежде чем объективно разобраться в произошедшем.

"В конечном итоге за эти рекомендации платить будут пассажиры самолетов, которые лишние полчаса или час будут находиться в воздухе", - цитирует Пескова ."Интерфакс".

Напомним, в воскресенье самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, сел в аэропорту Минска из-за сигнала о возможном минировании. После посадки был задержан сооснователь белорусского оппозиционного Telegram-канала "Nexta" Роман Протасевич.

После инцидента Евросоюз постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза. Европейским перевозчикам рекомендовано отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Ряд авиакомпаний уже последовал рекомендациям ЕС, начав совершать рейсы в облет Белоруссии.