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Наука и техника За рубежом
(2004) |

В Британии парализованному вживили в мозг матрицы для набора текста мыслью

Ученые Стэнфордского университета в Британии вживили парализованному 65-летнему мужчине в головной мозг две матрицы с электродами, чтобы он набирал текст мыслью. Об этом говорится в статье в журнале Nature.

У человека был травмирован спинной мозг еще в 2007 году. Ему предложили представлять, что он пишет буквы от руки. Система получала сигналы от матриц и набирала текст.

В результате он достиг скорости набора текста 90 символов в минуту с 94%-й точностью в режиме онлайн. В ходе эксперимента выяснилось, что компьютер легче распознает символы, когда человек представляет их написание, чем когда он мысленно наводит на них курсор.

В прошлом году миллиардер Илон Маск объявил об успешной имплантации чипа в мозг свиньи. Позже его компания Neuralink научила обезьяну с чипом в мозге управлять компьютерной игрой силой мысли.

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В Британии парализованному вживили в мозг матрицы для набора текста мыслью

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Теги: мозг, чип, имплантация



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