25 Мая 2021
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Вакцина Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) (2021) | Фото: Накануне.RU

В Якутии вводят обязательную вакцинацию от COVID-19

В Якутии вводят обязательную вакцинацию населения от коронавируса. Постановление подписал главный санитарный врач региона.

Как сообщает РИА Новости, штраф для работодателей, не вакцинировавших работников, составит минимум 200 тысяч рублей.

Во всех остальных субъектах РФ вакцинация носит добровольный характер.

Напомним, ранее Дмитрий Медведев высказался о возможности обязательного вакцинирования населения в государственных интересах и для защиты населения. Бывший премьер подчеркнул, что сейчас власти исходят из добровольности прививок. По словам Медведева, это вопрос соразмерности ценности отдельной жизни и защиты всего населения. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что "Кремль не занимается подготовкой законопроекта об обязательной вакцинации россиян от коронавируса".

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В Якутии вводят обязательную вакцинацию от COVID-19

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Теги: якутия, вакцинация, коронавирус



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