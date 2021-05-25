Уйба прокомментировал свои слова "у вас я – Путин"

Глава Коми Владимир Уйба, который на встрече с местными жителями заявил им "у вас я – Путин", имел в виду свою ответственность за регион, пояснили в пресс-службе администрации республики.

"Владимир Викторович (Уйба) хотел сказать, что решением проблем должна заниматься в первую очередь местная власть. Не нужно обращаться с этими проблемами сразу же к президенту страны, надо попробовать сначала разобраться на местном уровне", - сказали РИА Новости в пресс-службе.

Ранее в Сети появилось видео встречи Уйба с жителями села в Мутный Материк. Сельчане заявили, что собираются обратиться к президенту России Владимиру Путину из-за нефтеразлива на Ошском месторождении.

"Да какой Путин? У вас я — Путин. Какой Путин вам?" — возмутился в ответ на это Уйба. Когда один из присутствующих переспросил: "Вы наш Путин?", губернатор повторил: "Я для вас Путин, конечно! А кто я для вас?".