Правительство определило желаемые разработки в сфере искусственного интеллекта

Минэкономразвития составило критерии разработок в сфере искусственного интеллекта (ИИ), которые могут претендовать на субсидии в 5,26 млрд рублей до 2024 года. Проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Постановление о субсидиях разработчикам ИИ на днях подписал премьер Михаил Мишустин для внедрения ИИ в различные сферы жизни. Самые желанные для властей направления - это распознавание объектов, анализ поведения и эмоций людей, анализ высказываний и поиск в них скрытых смыслов, распознавание и синтез речи. Также указана интеллектуальная поддержка принятия решений, управление персоналом через машинное обучение, контроль психофизического состояния сотрудников. Максимальный грант - 100 млн рублей.

Можно заметить, что власти интересуют прежде всего те направления, которые нацелены на слежение и контроль.

Как сообщалось, в ЕС разрабатывают закон о регулировании ИИ. И запретят наиболее опасные системы ИИ, а системы высокого риска хотят поставить под жесткий контроль.