25 Мая 2021
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Общество Свердловская область
Евгений Куйвашев в саду (2021) | Фото: ДИП Свердловской области

Куйвашев выпил чаю со свердловскими садоводами и пообещал им поддержку

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил правительству решить вопрос с грантами для садоводческих товариществ. Они могут пойти на подъездные пути, детские площадки и другую необходимую инфраструктуру.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, поручение Куйвашев дал после сегодняшнего посещения коллективного сада "Луч", что под Екатеринбургом. Глава региона приехал туда по приглашению председателя регионального отделения Союза садоводов России Надежды Локтионовой, чтобы обсудить меры поддержки и развития садоводства.

Всего в Свердловской области, по официальным данным, зарегистрировано более 450 тысяч садовых участков и около 700 тысяч садоводов, при этом почти 13 тысяч человек прописаны в своих дачных домах. Их волнует состояние подъездных дорог, электроснабжение и обеспечение водой, слабо развитая система сбора и вывоза мусора, вопросы пожарной безопасности.

Евгений Куйвашев в саду(2021)|Фото: ДИП Свердловской области

По словам губернатора, садоводам нужно помогать, и подход к решению всех вопросов должен быть комплексным. Одним из вариантов может стать создание системы грантов по аналогии с мерами поддержки фермерских хозяйств.

"Мы это можем сделать на региональном уровне. По моему поручению правительство уже в этом году отработает механизм выделения грантов на проекты благоустройства, чтобы со следующего года мы такие средства уже могли выделять. Я прошу и депутатский корпус включиться, посмотреть на проблемы "на земле" и вместе найти пути их решения", - заявил Евгений Куйвашев.

Также глава региона поручил проработать вместе с депутатами законодательную инициативу об обеспечении безопасности на участках. Координацию этой работы возьмет на себя депутат Госдумы Сергей Чепиков.

Евгений Куйвашев в саду(2021)|Фото: ДИП Свердловской области

Отдельные вопросы Куйвашев обсудил с садоводами за чашкой чая. Также Надежда Локтионова и председатель "Луча" Надежда Шурмилева провели для него экскурсию по территории сада и показали губернатору достижения дачников.

Евгений Куйвашев в саду(2021)|Фото: ДИП Свердловской области

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Куйвашев выпил чаю со свердловскими садоводами и пообещал им поддержку

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Теги: Куйвашев, поддержка, садоводы



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