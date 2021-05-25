25 Мая 2021
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Детский сад Солнышко, Нижневартовск (2021) | Фото: Администрация Нижневартовска

В старой части Нижневартовска открылся детский сад "Солнышко"

В старой части Нижневартовска открыт детский сад "Солнышко", рассчитанный на 250 детей. Дошкольное образовательное учреждение готово принять юных вартовчан в возрасте от года до семи лет. Как рассказала директор городского департамента образования Инна Святченко, деятельность учреждения находится под контролем департамента образования. Детский сад имеет все необходимые разрешительные документы, сообщили Накануне.RU в мэрии.
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"Сегодня в восточно-планировочном микрорайоне Нижневартовска, самом близком к новому детсаду "Солнышко", 2 тыс. детей ожидают поступления в дошкольные учреждения. Открытие частного сада позволит сократить очередь на 10%, - пояснила Инна Святченко. – Родители могут оформить своего ребенка в данную образовательную организацию, но при этом они останутся в очереди и могут претендовать на место в муниципальном детском саду".

Многодетная мама Елена Чайковская привела с детский сад "Солнышко" своего самого младшего, пятого ребенка. Как рассказала вартовчанка, адаптация двухлетней дочери проходит легко.

"Детский сад нам очень понравился, - поделилась Елена Чайковская. – Здание современное, красивое, в группах и холлах сада выполнен отличный ремонт, интерьеры в ярких, приятных красках. Для детей предусмотрена удобная, качественная мебель".

Детский сад Солнышко, Нижневартовск(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

Детский сад Солнышко, Нижневартовск(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

По словам индивидуального предпринимателя Айдара Мустафина, в детском саду "Солнышко" организованы восемь групп для 12-ти часового пребывания детей. В учреждении созданы особые меры безопасности. Все помещения оборудованы системой видеонаблюдения. На входной группе учреждения установлена система безопасного доступа.

"Воспитанники нашего детского сада получают пятиразовое, сбалансированное питание, отвечающее всем требованиям, - рассказал Айдар Мустафин. - В саду имеется современный пищеблок. Работают повара высокой квалификации. Они готовы предусмотреть меню для детей с пищевой аллергией".

Дошкольное образовательное учреждение реализует программу "От рождения до школы". Как рассказала заведующий частного детского сада Софья Голошивец, в организации предусмотрен широкий спектр дополнительных услуг.

"Наши воспитанники, согласно реализуемой программе, два раза в неделю будут заниматься изучением английского языка, - пояснила Софья Голошивец. – Кроме того, предусмотрены занятия с логопедом, психологом, а также развитие творческих способностей – вокальных, хореографических, актерских. Спектр дополнительных услуг будет расширяться по запросу родителей".

Кроме традиционных залов для спортивных и музыкальных занятий, детский сад "Солнышко" оборудован сенсорной и соляной комнатами. В планах педагогического коллектива – открытие школы робототехники и программирования.

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В старой части Нижневартовска открылся детский сад "Солнышко"

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Теги: Солнышко, детский сад



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