25 Мая 2021
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Политика В России
Алексей Навальный (2021) | Фото: Telegram / Mash

На Навального могут завести ещё три дела

Алексей Навальный в своём "Инстаграме" рассказал, что ему "официально сообщили" о трёх новых уголовных делах против него.

По словам Навального, это дела: о хищении пожертвований, отправленных гражданами в ФБК (включен в реестр "иностранных агентов"); о "создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан", в том числе за то, что "без разрешения опубликовал фильм "Дворец Путина"; и об оскорблении судьи Акимовой по делу об оскорблении ветерана.

Отметим, что сами силовые структуры информацию об этом пока не озвучивали.

Напомним, Навальный находится в тюрьме, в феврале 2021 года, после возвращения в Россию, ему заменили условный срок 3 года 6 месяцев по делу "Ив Роше" на реальный с отбыванием колонии общего режима в течение 2 лет и 8 месяцев. Кроме того, Навального признали виновным в оскорблении ветерана и назначили штраф в 850 тыс. руб.

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На Навального могут завести ещё три дела

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Теги: Навальный, уголовное дело



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